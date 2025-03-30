Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên ý tưởng và sản xuất video ngắn trên TikTok, Reels, Shorts theo xu hướng.
Phát triển nội dung sáng tạo, phù hợp với đối tượng mục tiêu, định hướng thương hiệu.
Quay, dựng video cơ bản bằng CapCut, Premiere, hoặc các công cụ chỉnh sửa video khác.
Theo dõi, phân tích hiệu suất video và đề xuất chiến lược tối ưu nội dung.
Cập nhật xu hướng TikTok, thử nghiệm các nội dung mới để tăng reach & engagement.
Phối hợp với team marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cách bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu người dùng TikTok.
Có kỹ năng quay dựng cơ bản, biết sử dụng CapCut, Premiere hoặc các app chỉnh sửa video.
Kỹ năng biên tập nội dung, storytelling tốt, có khả năng dẫn dắt và tương tác với khán giả.
Hiểu về thuật toán TikTok, cách tối ưu nội dung để đạt được nhiều lượt xem và tương tác.
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty hàng đầu về affiliate marketing và giải pháp tăng trưởng tại Việt Nam
Cơ hội thăng tiến, review lương sau 3 - 6 tháng
Thưởng lương tháng 13 tối thiểu, thưởng nóng, thưởng đột xuất…
Hơn 20 loại phúc lợi bổ sung khác: ăn trưa, gửi xe, teambuilding, thâm niên, BHYT tự nguyện, công tác…
Cơ hội được rèn luyện trong môi trường global, có sự trao đổi - hỗ trợ giữa INTERSPACE các nước.
Văn hóa nội bộ hướng đến việc phát triển con người.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI