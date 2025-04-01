Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa Nhà Rainbow KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất các dạng nội dung truyền thông (Facebook, Youtube, TikTok, Blog...)

Viết content và thực thi các chiến dịch email marketing

Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch Marketing

Phối hợp với teamMedia, đối tác sản xuất để sản xuất hình ảnh, video, POSM…

Hỗ trợ quá trình tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất…

Nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hóa chất lượng nội dung và xây dựng nội dung cho từng chiến dịch cụ thể

Quản lý dữ liệu, hình ảnh, thiết kế, source của nhãn hàng phụ trách

Phân tích, báo cáo & đề xuất cải thiện hiệu quả cho từng chiến dịch truyền thông/Email

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông/ Báo chí/ Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc dưới vai trò Copywriter/ Content Creator hoặc các vị trí tương đương; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử là lợi thế

Khả năng viết Content đa dạng, diễn đạt logic, chỉn chu trong từng câu từ, mỗi từ ngữ sử dụng đều có mục đích và ý nghĩa

Có kinh nghiệm viết kịch bản/ sản xuất video

Tính cách cẩn thận, chuyên tâm trong công việc nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và độ chính xác cao của tất cả các tài liệu truyền thông Marketing

Khả năng nói & viết tốt cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh

Có duy làm việc độc lập, tính chủ động cao trong công việc

Chịu được áp lực công việc cao và kỹ năng quản lý thời gian tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá tăng lương 02 lần/ năm

Thưởng cuối năm: Thưởng theo hoạt động kinh doanh công ty

Khám sức khỏe định kỳ 2 năm/ lần

Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4 – 1/5; 2/9; Tết Dương lịch

Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá, Cầu lông,...

Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,...

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành

Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

