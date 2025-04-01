Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Hinode, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung hài hước, trending liên quan đến lĩnh vực Xuất khẩu lao động và môi trường văn phòng.

Lên ý tưởng, viết kịch bản, sản xuất video ngắn theo xu hướng.

Tham gia quay dựng video cùng đội nhóm, đóng diễn trong các sản phẩm nội dung.

Phối hợp với team để tối ưu nội dung phù hợp với nền tảng truyền thông xã hội.

Làm việc 3 ngày/tuần (6 buổi linh hoạt tự chọn) tại công ty để quay video, các công việc khác có thể thực hiện từ xa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê sáng tạo nội dung, đặc biệt là nội dung giải trí, viral.

Có khả năng nắm bắt xu hướng nhanh chóng.

Kỹ năng viết nội dung, lên ý tưởng tốt.

Không ngại xuất hiện trước ống kính, có khả năng diễn xuất là một lợi thế.

Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động và trách nhiệm với công việc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.