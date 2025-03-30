Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa COMATCE, số 61 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nghiên cứu chính sách, đề xuất chiến lược phát triển kênh TikTok.
Xây dựng kế hoạch, nội dung và kịch bản sáng tạo.
Phối hợp với đội ngũ quay dựng, design,... để sản xuất video viral.
Quản lý nội dung đăng tải, kiểm duyệt chất lượng video.
Tương tác với người xem, promote cho kênh.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI