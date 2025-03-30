Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung, làm videos & đăng đồng thời lên các nền tảng như: Tiktok, FB reels, Youtube short & các groups Facebook, Zalo
Thiết kế ảnh/ game trên fanpages kết hợp cài Chatbot để thu data
Lên kịch bản quay, làm video thông báo trước các phiên Mega Live
Kết hợp với vị trí livestream, livestream bán sách, review khoá học
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị tương đương
Thành thạo các phần mềm cơ bản như capcut, canva…
Chủ động trong công việc
Có laptop cá nhân để làm việc
Thành thạo các phần mềm cơ bản như capcut, canva…
Chủ động trong công việc
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh nhất thị trường 20% (thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên unica
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h, Thứ 2 - Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
