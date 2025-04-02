Tuyển Content Creator Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 3 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty: Kênh Digital, ấn phẩm, tài liệu marketing, …

Đề xuất, sáng tạo các nội dung và tối ưu nội dung để phát triển kênh trên các nền tảng mạng xã hội (điểm ưu tiên)

Viết nội dung chuẩn SEO cho Website.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ, Nhanh nhẹn , từ 23-35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí, truyền thông, điện ảnh,...

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tương đương (ưu tiên lĩnh vực văn hóa, phong thủy, trà đạo, sức khỏe,...)

Năng động, thích học hỏi, xử lý tình huống tốt

Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng của người Việt.

Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: Từ 10-15 triệu/tháng.

Từ 10-15 triệu/tháng.

Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, xét tăng lương 1 năm/2 lần.. Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, cầu lông…)

Các khoản phụ cấp khác như: máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...theo quy định của Công ty.

máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13

Được đào tạo bài bản từ các chuyên gia marketing và giám đốc truyền thông

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (8h30-12h30; 13h30-17h30); Nghỉ chiều Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Được tham gia nhiều khóa học miễn phí để phát triển bản thân, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin