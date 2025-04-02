Tuyển Content Creator Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 3 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty: Kênh Digital, ấn phẩm, tài liệu marketing, …
Đề xuất, sáng tạo các nội dung và tối ưu nội dung để phát triển kênh trên các nền tảng mạng xã hội (điểm ưu tiên)
Viết nội dung chuẩn SEO cho Website.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ, Nhanh nhẹn , từ 23-35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí, truyền thông, điện ảnh,...
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tương đương (ưu tiên lĩnh vực văn hóa, phong thủy, trà đạo, sức khỏe,...)
Năng động, thích học hỏi, xử lý tình huống tốt
Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng của người Việt.
Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí, truyền thông, điện ảnh,...
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tương đương (ưu tiên lĩnh vực văn hóa, phong thủy, trà đạo, sức khỏe,...)
Năng động, thích học hỏi, xử lý tình huống tốt
Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng của người Việt.
Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: Từ 10-15 triệu/tháng.
Từ 10-15 triệu/tháng.
Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, xét tăng lương 1 năm/2 lần.. Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, cầu lông…)
Các khoản phụ cấp khác như: máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...theo quy định của Công ty.
máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13
Được đào tạo bài bản từ các chuyên gia marketing và giám đốc truyền thông
Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (8h30-12h30; 13h30-17h30); Nghỉ chiều Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
Được tham gia nhiều khóa học miễn phí để phát triển bản thân, kỹ năng.
Từ 10-15 triệu/tháng.
Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, xét tăng lương 1 năm/2 lần.. Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, cầu lông…)
Các khoản phụ cấp khác như: máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...theo quy định của Công ty.
máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13
Được đào tạo bài bản từ các chuyên gia marketing và giám đốc truyền thông
Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (8h30-12h30; 13h30-17h30); Nghỉ chiều Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.
Được tham gia nhiều khóa học miễn phí để phát triển bản thân, kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI