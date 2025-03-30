Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.
Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.
Lập kế hoạch nội dung, lên lịch đăng bài và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông.
Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với SEO và thu hút người đọc.
Tạo ra các hình ảnh, video, infographic chất lượng cao để minh họa cho nội dung.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.
Quản lý và cập nhật nội dung trên website, đảm bảo tính chính xác và cập nhật.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Creator.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và linh hoạt trong việc thể hiện ý tưởng.
Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh và video (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects...).
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...).
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, giao tiếp hiệu quả.
Có khả năng quản lý thời gian và làm việc độc lập.
Am hiểu về thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.
Có kiến thức về các phần mềm thiết kế đồ họa, phần mềm chỉnh sửa video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-10th Ave - Sunrise K, Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

