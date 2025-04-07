Tuyển Content Creator PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 2A, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Lên ý tưởng và thực hiện nội dung sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube...).
Viết bài và phối hợp media sản xuất nội dung truyền thông (hình ảnh, video, bài đăng) phù hợp với từng kênh.
Lên lịch đăng bài định kỳ, đảm bảo sự liên tục và nhất quán trên các nền tảng truyền thông.
Phát triển nội dung phục vụ các chiến dịch quảng cáo, sự kiện, và chương trình khuyến mãi.
Theo dõi các xu hướng nội dung, thói quen người dùng và thị trường để cập nhật và áp dụng vào chiến lược nội dung.
Đề xuất các ý tưởng mới nhằm tăng tính sáng tạo và hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng.
Triển khai các hoạt động Marketing khác của nhóm và các công việc liên quan khác được phân công bởi cấp quản lý
Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị thương hiệu, truyền thông, marketing, kinh doanh,… có nhận SV
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong mảng content, có kiến thức nền tảng về Giáo dục
Sáng tạo, tư duy ngôn ngữ & hình ảnh tốt, luôn cập nhật các xu hướng
Sử dụng thành thạo và thường xuyên các mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo...).
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý và báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình sáng tạo trong công việc

Tại PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 4 - 6 triệu
Phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Review tăng lương 1-2 lần/1 năm nếu công việc đạt hiệu quả
Được học hỏi và tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD

PHUONG ANH EDUCATION VIETNAM .,LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2A/84, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

