Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Trương Định, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Research, lên ý tưởng nội dung, hình ảnh theo chiến lược SEO của đội ngũ SEO.
- Có khả năng lên outline bài viết theo chủ đề được giao
- Viết bài theo Outline được giao phó
- Phối hợp các đội ngũ outsource content bên ngoài để thực thi triển khai, review nội dung để đảm bảo content cho khách hàng.
- Tối ưu bài viết content sau khi hoàn thiện từ đội ngũ outsource giúp cho chuẩn SEO hơn với tiêu chuẩn của cty và khiến hay hơn.
- Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Trên 19 tuổi
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (hoặc sinh viên làm thêm)
- Ưu tiên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, văn hoá, báo chí, truyền thông, marketing là lợi thế.
- Có kinh nghiệm viết content >= 1 năm.
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí content / biên tập các ngành công nghệ/marketing/kinh doanh/sáng tạo/SEO/MMO/E-commerce là một lợi thế.
- Khả năng tin học văn phòng tốt.
- Có kỹ năng tiếng anh cơ bản (đọc và viết tốt).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IL, Toiec.
- Sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lí có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Đam mê SEO, Content & Digital Marketing.
- Cẩn thận, chăm chỉ và chủ động trong công việc.
- Có kỷ luật bản thân, có khát vọng thành công và thăng tiến trong sự nghiệp
- Hòa đồng, vui vẻ, năng động
- Trung thực và có đạo đức nghề nghiệp
- Cẩn thận, kỹ tính, chịu khó, khả năng chịu áp lực cao.
- Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Có lộ trình thăng tiến trong công việc rõ ràng
- Tổng thời gian làm việc 5 ngày/tuần.
- Thu nhập hàng tháng : Tối thiểu 4.5 - 6 triệu (+KPI)
- Thời gian thử việc: tối đa 1 tháng
- Lương thử việc = 85% Lương cơ bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Ngân Hà

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

