Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

- Am hiểu, nắm bắt được xu hướng thị trường Nội dung trên các nền tảng số (Facebook, Youtube, Tiktok ...)

- Có chuyên môn về Nội dung nhiều mảng chủ đề khác nhau: Phim, nhạc, Tin tức..

- Biết đánh giá Nội dung (nội bộ)

- Có khả năng khai thác và phát triển nội dung theo nhiều chủ đề khác nhau

- Lên chiến lược khai thác và đề xuất sản xuất Nội dung phù hợp các Kênh của doanh nghiệp

- Tìm kiếm và đề xuất khách hàng tiềm năng (phù hợp với từng mảng nội dung theo yêu cầu)

- Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan về Nội dung trên nền tảng số để, định hướng nội dung xây kênh và phát triển nội dung trên hệ thống kênh.

- Phối hợpvới các bộ phận khác trong doanh nghiệp để thực hiện chiến lược nội dung