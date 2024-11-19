Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
- Hà Nội:
- D12
- số 80 Trung kính _ Hà Nội
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Am hiểu, nắm bắt được xu hướng thị trường Nội dung trên các nền tảng số (Facebook, Youtube, Tiktok ...)
- Có chuyên môn về Nội dung nhiều mảng chủ đề khác nhau: Phim, nhạc, Tin tức..
- Biết đánh giá Nội dung (nội bộ)
- Có khả năng khai thác và phát triển nội dung theo nhiều chủ đề khác nhau
- Lên chiến lược khai thác và đề xuất sản xuất Nội dung phù hợp các Kênh của doanh nghiệp
- Tìm kiếm và đề xuất khách hàng tiềm năng (phù hợp với từng mảng nội dung theo yêu cầu)
- Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan về Nội dung trên nền tảng số để, định hướng nội dung xây kênh và phát triển nội dung trên hệ thống kênh.
- Phối hợpvới các bộ phận khác trong doanh nghiệp để thực hiện chiến lược nội dung
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các nội dung nhạc phim, giải trí
Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương cạnh tranh, có kpi để phát triển tăng trưởng thu nhập
Có hoạt động văn hóa sôi nổi
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Trí & Truyền Thông BH Media Việt Nam
