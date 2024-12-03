Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2 – tòa N03T5 Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Tham gia nghiên cứu thị trường trên kênh phân phối: Hình ảnh điểm bán, chiến lược gia tăng hình ảnh điểm bán: Công/ dụng cụ hỗ trợ điểm bán, chiến lược gia tăng độ phủ hình ảnh điểm bán.

Triển khai hoạt động Trade Marketing: Xây dựng, quản lý hình ảnh tại điểm bán hàng

Các hoạt động khác theo phân bổ: Sự kiện/ Hoạt náo/ Khuyến mãi...

Triển khai các hoạt động Marketing tại điểm bán

Brief thông tin chương trình cho Team content viết bài

Tiếp nhận thông tin triển khai điểm bán hàng từ KD

Tham gia quản lý quan hệ khách hàng: NPP/ Đại lý & Người tiêu dùng

Các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Hiểu biết về công việc và công ty

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác

Nghiên cứu thị trường

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Kỹ năng làm việc nhóm

Chủ động và sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13;

Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

