Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
- Hà Nội:
- Tầng 2 – tòa N03T5 Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Tham gia nghiên cứu thị trường trên kênh phân phối: Hình ảnh điểm bán, chiến lược gia tăng hình ảnh điểm bán: Công/ dụng cụ hỗ trợ điểm bán, chiến lược gia tăng độ phủ hình ảnh điểm bán.
Triển khai hoạt động Trade Marketing: Xây dựng, quản lý hình ảnh tại điểm bán hàng
Các hoạt động khác theo phân bổ: Sự kiện/ Hoạt náo/ Khuyến mãi...
Triển khai các hoạt động Marketing tại điểm bán
Brief thông tin chương trình cho Team content viết bài
Tiếp nhận thông tin triển khai điểm bán hàng từ KD
Tham gia quản lý quan hệ khách hàng: NPP/ Đại lý & Người tiêu dùng
Các nhiệm vụ khác được phân công
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Hiểu biết về công việc và công ty
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác
Nghiên cứu thị trường
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
Kỹ năng làm việc nhóm
Chủ động và sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;
Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;
Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
