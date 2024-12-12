Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- GLN English Center, Toà nhà Coalimex, 33 Phố Tràng Thi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- số 4, ngõ 54, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Trung tâm Anh ngữ JOLO, 27 Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phụ trách nội dung các viết bài đăng tải trên nền tảng online gia tăng sự nhận diện thương hiệu đến với khách hàng
Tiếp cận các khu vực trường học, toà nhà trực tiếp nhằm tìm kiếm KH tiềm năng.
Các kế hoạch khác được tổ chức bởi phòng Marketing và cơ sở hiện đang làm việc.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông (hoặc) đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này
Tin học văn phòng
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Thời gian làm việc:xoay ca. Ca sáng chiều/ Ca chiều tối theo sự sắp xếp của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 2.5 - 4 triệu đồng/ tháng.
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, vui vẻ, thoải mái, đồng nghiệp 9x - 2k
Được làm việc cùng giáo viên nước ngoài -> tăng kĩ năng tiếng Anh trong môi trường công sở.
Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, teambuilding và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 & Tầng12, tòa nhà Tổ hợp văn phòng và Kinh doanh thương mại Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

