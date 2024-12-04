Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tháp G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lĩnh vực: Phụ kiện nội thất ô tô (Thảm sàn, camera hành trình…)
- Viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website, Fanpage công ty.
-
Viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website, Fanpage công ty.
- Quản lý, duyệt bài của CTV content (Mình phụ trách)
Quản lý, duyệt bài của CTV content (Mình phụ trách)
- Lên định hướng bài viết cho bộ phận nội dung
Lên định hướng bài viết cho bộ phận nội dung
- Sáng tạo Content các ấn phẩm truyền thông khác (báo chí, tài liệu quảng cáo, brochure, booklet,...theo định hướng của Khách hàng và Công ty
Sáng tạo Content các ấn phẩm truyền thông khác (báo chí, tài liệu quảng cáo, brochure, booklet,...theo định hướng của Khách hàng và Công ty
- Cùng team Marketing lên ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch Marketing, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn.
Cùng team Marketing lên ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch Marketing, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website từ 06 tháng
iết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website
- Yêu thích công việc viết lách và sáng tạo
- Có kỹ năng làm việc nhóm
-
Có k
- Có trách nhiệm cao trong công việc
Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn từ 8 - 10 triệu/tháng (deal theo năng lực)
-
Lương hấp dẫn từ 8 - 10 triệu/tháng (deal theo năng lực)
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện với quy mô 150 nhân sự
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện với quy mô 150 nhân sự
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Du lịch, sự kiện, Team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Du lịch, sự kiện, Team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
THÔNG TIN LÀM VIỆC:
- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ Chủ nhật)
8h30-17h
(nghỉ Chủ nhật)
- Địa chỉ làm việc: F3, Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ
F3,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 G5 Tòa Nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

