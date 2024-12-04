Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tháp G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lĩnh vực: Phụ kiện nội thất ô tô (Thảm sàn, camera hành trình…)

- Viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website, Fanpage công ty.

- Quản lý, duyệt bài của CTV content (Mình phụ trách)

- Lên định hướng bài viết cho bộ phận nội dung

- Sáng tạo Content các ấn phẩm truyền thông khác (báo chí, tài liệu quảng cáo, brochure, booklet,...theo định hướng của Khách hàng và Công ty

- Cùng team Marketing lên ý tưởng thông điệp quảng cáo cho các chiến dịch Marketing, tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm viết bài sản phẩm, bài tin tức chuẩn SEO cho Website từ 06 tháng

- Yêu thích công việc viết lách và sáng tạo

- Có kỹ năng làm việc nhóm

- Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn từ 8 - 10 triệu/tháng (deal theo năng lực)

-

- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện với quy mô 150 nhân sự

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Du lịch, sự kiện, Team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

THÔNG TIN LÀM VIỆC:

- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ Chủ nhật)

- Địa chỉ làm việc: F3, Tòa G5 Fivestar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

