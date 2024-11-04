Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và quản lý nội dung trên website, fanpage, Youtube của công ty.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Đề xuất ý tưởng nội dung sáng tạo, tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing của nhãn hàng, dự án.

Phối hợp với các bộ phận khác (Media, Seo..) trong công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương

Yêu thích viết lách, có kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ tốt, logic, sáng tạo nội dung, viết đúng chính tả.

Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp, trình bày thông tin mạch lạc, dễ hiểu.

Ưu tiên những bạn có kiến thức cơ bản về Content SEO.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tuân thủ đúng deadline, hoàn thành đủ số lượng bài viết được giao.

Nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng nội dung mới.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế Canva, Photoshop,...là một lợi thế.

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2- thứ 7 (Thứ 7 làm việc đến 16h).

Mức lương: Lương cơ bản 8-10tr + Phụ cấp

Các khoản phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa

Xét tăng lương hằng năm.

Chế độ đãi ngộ: du lịch, thăm quan, nghỉ mát, nghỉ ngày lễ theo quy định.

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.... theo luật lao động VN.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

