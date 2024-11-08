Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- C3

- 24 Khu C Gleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản trị Fanpage và phát triển các kênh Social (Fanpage/ Website/ Tiktok ...) của công ty
Phối hợp các bộ phận có liên quan để triển khai kế hoạch sau khi được duyệt.
Lập kế hoạch và báo cáo nội dung triển khai content hàng tháng
Xây dựng và triển khai các chương trình/ kịch bản cho các buổi shooting sản phẩm công ty đảm bảo thể hiện được hình ảnh, phong cách của sản phẩm.
Kết nối với người chơi xe, KOL/KOC để thực hiện quay chụp, làm nội dung cho sản phẩm.
Chạy face ads cho fanpage và báo cáo các chỉ số
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Ứng viên đã có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương (ưu tiên từng làm về lĩnh vực xe đạp)
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chủ động trong công việc
Mong muốn được phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc.
Có khiếu thẩm mỹ, có thể chụp ảnh sản phẩm, photoshop cơ bản là lợi thế (không biết được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 10 triệu/tháng (+++ Thưởng theo doanh thu)
Được đào tạo quản lý web, chạy ads, tối ưu Marketing thực tế
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Được đi du lịch, team building định kỳ hằng năm.
Lương thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, hiếu hỉ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C3-24 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

