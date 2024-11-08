Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C3 - 24 Khu C Gleximco, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản trị Fanpage và phát triển các kênh Social (Fanpage/ Website/ Tiktok ...) của công ty

Phối hợp các bộ phận có liên quan để triển khai kế hoạch sau khi được duyệt.

Lập kế hoạch và báo cáo nội dung triển khai content hàng tháng

Xây dựng và triển khai các chương trình/ kịch bản cho các buổi shooting sản phẩm công ty đảm bảo thể hiện được hình ảnh, phong cách của sản phẩm.

Kết nối với người chơi xe, KOL/KOC để thực hiện quay chụp, làm nội dung cho sản phẩm.

Chạy face ads cho fanpage và báo cáo các chỉ số

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Ứng viên đã có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương (ưu tiên từng làm về lĩnh vực xe đạp)

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chủ động trong công việc

Mong muốn được phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc.

Có khiếu thẩm mỹ, có thể chụp ảnh sản phẩm, photoshop cơ bản là lợi thế (không biết được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 10 triệu/tháng (+++ Thưởng theo doanh thu)

Được đào tạo quản lý web, chạy ads, tối ưu Marketing thực tế

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

Được đi du lịch, team building định kỳ hằng năm.

Lương thưởng tháng thứ 13, thưởng ngày lễ, hiếu hỉ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.