Tuyển Content Writer Công ty TNHH All-Intel Communications làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Huỳnh Thúc Kháng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết, biên tập tin/bài và quản lý nội dung bài viết cho các khách hàng theo yêu cầu;

Sáng tạo Slogan, Tagline, Headline;

Phối hợp với các bộ phận khách các báo xây dựng content cho khách hàng theo từng mục tiêu cụ thể;

Kiến thức cơ bản về SEO, nghiên cứu từ khóa và công cụ phân tích;

Xây dựng chiến lược, ý tưởng và nội dung cho các chiến dịch truyền thông tiếp thị;

Viết thông cáo báo chí, bài PR;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc (PR nội bộ, sự kiện hội thảo);

Phụ trách việc cung cấp, phát triển nội dung cho các chiến dịch tiếp thị, xây dựng thương hiệu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng Tiếng Anh là một lợi thế;

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing và social media (bao gồm dự án cá nhân, kinh nghiệm thực tập v.v.)

Sẵn sàng học hỏi và cập nhập kiến thức trong các lĩnh vực: digital marketing, PR, social media...;

Đam mê đổi mới, sáng tạo, tỉ mỉ trong công việc và hướng tới hiệu quả;

Có laptop riêng.

Tại Công ty TNHH All-Intel Communications Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lên đến 8,000,000 VND, thưởng thành tích, thưởng kinh doanh.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện;

Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt;

Thưởng theo chính sách của công ty, nghỉ phép năm;

Tham gia các hoạt động đào tạo về sáng tạo nội dung, ứng dụng AI của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH All-Intel Communications

