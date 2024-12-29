Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý và sản xuất, phát triển nội dung trên các kênh truyền thông của công ty web, face, group, email...

- Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch content để : chạy quảng cáo facebook, google, SEO web. Email, báo chí....

- Nghiên cứu chủ đề liên quan đến ngành, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh.

- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

- Đào tạo cho nhân viên trong công ty phương pháp viết, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc trong viết bài và biên tập.

- Báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần, theo tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung.

- Có khả năng nắm bắt nhanh các thông tin về công nghệ, kỹ thuật của sản phẩm thể thao.

- Am hiểu về SEO và có khả năng viết bài chuẩn SEO

- Am hiểu về kỹ thuật viết bài cho GG ads và face ads

- Am hiểu về email marketting và viết email marketting

- Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt. Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh

- Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế.

- Tiếng Anh và khả năng dịch thuật các bài viết tiếng anh.

- Hiểu biết về nhãn hàng thể thao.

Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương vô cùng hấp dẫn:

Lương bao gồm: Lương theo thang bảng lương từ 10.000.000 – 15.000.000VNĐ + %doanh thu Mức lương không giới hạn.

- Chế độ phúc lợi rất tốt cho Người lao động:

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

- Thời gian làm việc từ thứ 2- 6 (nghỉ chủ nhật);

- Buổi sáng: 8h-12h;

- Buổi chiều: 13h30p-17h30p.

Thứ 7 : từ 8h -15h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin