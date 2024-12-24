Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Asiup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Tìm kiếm sản phẩm: Tìm hiểu, phân tích thị trường Mỹ để tìm ra các sản phẩm bán lẻ hot trend thuộc các ngành hàng như: Thời trang, đồ dùng gia đình, đồ chơi, chăm sóc thú cưng, tiện ích văn phòng, phụ kiện điện điện thoại/điện tử,.....

TẠO CONTENT: Lên kịch bản bán hàng cho sản phẩm, viết content text bằng tiếng anh và kết hợp với Designer để chuyển thể kịch bản marketing thành Video, ảnh sử dụng cho làm landing page và chạy quảng cáo nền tảng Facebook, Tiktok,...

Tìm kiếm tài nguyên phục vụ cho làm Video và Ảnh cho sản phẩm của mình trên các kênh như Youtube, Pinterest, Tiktok,...

Tối ưu content cho sản phẩm trong và sau quá trình chạy quảng cáo test.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Tiếng Anh: kỹ năng đọc - viết tốt (tương đương ielts 6.5 trở lên)

Kỹ năng tìm kiếm và học hỏi nhanh nhạy

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có tư duy sáng tạo mạnh, trí tưởng tượng cao, năng khiếu lên kịch bản bán hàng, đam mê làm content bán hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết content bằng Tiếng Anh cho các sản phẩm vật lý (HOẶC viết content trong môi trường Dropship/ POD/ Amazon/ Ebay/ Tiki/ Lazada/ Shopee)

Khả năng sử dụng cơ bản công cụ chỉnh sửa ảnh/video Photoshop, Edit/Canva,...

Nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc

Kiên trì, cầu tiến, không ngại làm những việc nhỏ.

Hiểu biết về các chỉ số Facebook Ads để phục vụ công việc là một lợi thế

Lương cơ bản (NET): 8- 13.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng + COM

Tổng thu nhập up to 100 triệu/tháng. Trong đó: COM dựa trên doanh thu của Seller/ sản phẩm + Thưởng trách nhiệm hàng tháng từ 1-5 triệu.

Ăn trưa tại canteen, ăn nhẹ, trà sữa, Tea break,...

Các chế độ PLXH như: Bảo hiểm xã hội, teambuilding, company trip và các phúc lợi khác theo Chính sách Công ty và Luật Lao động Việt Nam;

Thưởng hàng tháng, lễ, Tết, team building và du lịch 1-2 lần mỗi năm;

Được hưởng lương tháng thứ 13 + review tăng lương 6 tháng/lần;

12 ngày nghỉ phép hàng năm (áp dụng với cả nhân sự thử việc)

Được đào tạo bài bản, có quy trình bởi chuyên gia quảng cáo Facebook, Google có nhiều năm kinh nghiệm;

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và lộ trình thăng tiến rõ ràng;

*THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 8h30-18h00, nghỉ trưa 1h30. Từ thứ 2 đến thứ 7 (2 ngày thứ 7 làm remote tại nhà)

Địa điểm làm việc: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội

