Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng

Kiểm soát chất lượng món ăn theo tiêu chuẩn của hệ thống

Kiểm soát tài chính:Phát triển doanh thu, Kiểm soát chi phí nhân sự (COL),Chi phí Nguyên vật liệu (COS)

Chăm sóc kháchhàng tại cơ sở, xử lý các vấn đề khách hàng phát sinh.

Quản lý nhân sự: duyệtca làm việc, phân công công việc,đào tạo nhân sự.

Quản lý công cụ, dụng cụ, trang thiết bị cửa hàng

Quản lý vệ sinh, khônggian cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ: Tuổi từ 25-35

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệmvới các mô hình chuỗi

Khả năng kiểm soát chi phí nhân sự (COL), chi phí nguyên vật liệu (COS)

Khả năng xử lý tình huống, bám đuổi mục tiêu

Trung thực, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ BHXH; BHYT đầy đủ.

• Thưởng: bao gồm thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên, thưởng lễ Tết, và các loại thưởng khác theo chính sách công ty.

• Phụ cấp 1.000.000 đ: bao gồm phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

• Thời gian làm việc:Thứ 2 – Chủ nhật (nghỉ trưa 01 tiếng)

+ 09h-20h: 10-12tr hoặc 09h30-22h00: 12-15tr

Tháng nghỉ 02 ngày (không nghỉ vào thứ 7, chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin