Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 167 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Điều hành hoạt động kinh doanh tại cửa hàng
Kiểm soát chất lượng món ăn theo tiêu chuẩn của hệ thống
Kiểm soát tài chính:Phát triển doanh thu, Kiểm soát chi phí nhân sự (COL),Chi phí Nguyên vật liệu (COS)
Chăm sóc kháchhàng tại cơ sở, xử lý các vấn đề khách hàng phát sinh.
Quản lý nhân sự: duyệtca làm việc, phân công công việc,đào tạo nhân sự.
Quản lý công cụ, dụng cụ, trang thiết bị cửa hàng
Quản lý vệ sinh, khônggian cửa hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ: Tuổi từ 25-35
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệmvới các mô hình chuỗi
Khả năng kiểm soát chi phí nhân sự (COL), chi phí nguyên vật liệu (COS)
Khả năng xử lý tình huống, bám đuổi mục tiêu
Trung thực, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Chế độ BHXH; BHYT đầy đủ.
• Thưởng: bao gồm thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên, thưởng lễ Tết, và các loại thưởng khác theo chính sách công ty.
• Phụ cấp 1.000.000 đ: bao gồm phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
• Thời gian làm việc:Thứ 2 – Chủ nhật (nghỉ trưa 01 tiếng)
+ 09h-20h: 10-12tr hoặc 09h30-22h00: 12-15tr
Tháng nghỉ 02 ngày (không nghỉ vào thứ 7, chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
