Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng qua hệ thống của công ty

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty

- Tiếp nhận tin nhắn từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại

- Cập nhật thông tin dữ liệu lên hệ thống

- Chuẩn bị báo cáo bằng cách thu thập dữ liệu trong quá trình tương tác với khách hàng

- Chuyển tiếp các vấn đề và thắc mắc cho người quản lý khi cần thiết

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

- Tiếng anh đọc hiểu

- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống nhanh và hợp lý.

- Nhiệt tình, sáng tạo, tự giác và có tư duy logic trong công việc

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ Thỏa thuận + Các Phúc lợi khác theo chính sách công ty (Trao đổi khi phỏng vấn)

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng nhiều phúc lợi đi kèm, thưởng dự án

- Tham gia các hoạt động thể thao: bóng đá..., party liên hoan: sinh nhật, Happy hour, Lễ Tết...

- Du lịch thường niên, tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích.

- Môi trường gen Z trẻ trung, làm hết sức, chơi hết mình.

4. THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: Linh hoạt ca làm việc (có 3 ca trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) làm việc T2-T6, CN làm remote, nghỉ thứ 7

- Địa điểm làm việc: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

