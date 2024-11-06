Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Techcom Blockchain
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 ngách 1 ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng qua hệ thống của công ty
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
- Tiếp nhận tin nhắn từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại
- Cập nhật thông tin dữ liệu lên hệ thống
- Chuẩn bị báo cáo bằng cách thu thập dữ liệu trong quá trình tương tác với khách hàng
- Chuyển tiếp các vấn đề và thắc mắc cho người quản lý khi cần thiết
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng
- Tiếng anh đọc hiểu
- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống nhanh và hợp lý.
- Nhiệt tình, sáng tạo, tự giác và có tư duy logic trong công việc

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ Thỏa thuận + Các Phúc lợi khác theo chính sách công ty (Trao đổi khi phỏng vấn)
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng nhiều phúc lợi đi kèm, thưởng dự án
- Tham gia các hoạt động thể thao: bóng đá..., party liên hoan: sinh nhật, Happy hour, Lễ Tết...
- Du lịch thường niên, tham gia vào các hoạt động team building cực kỳ bổ ích.
- Môi trường gen Z trẻ trung, làm hết sức, chơi hết mình.
4. THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Thời gian làm việc: Linh hoạt ca làm việc (có 3 ca trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) làm việc T2-T6, CN làm remote, nghỉ thứ 7
- Địa điểm làm việc: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

