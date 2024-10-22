Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26 - Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Với 02 nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng, kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2, Phúc Thịnh chuyên SẢN XUẤT – NHẬP KHẨU – VÀ PHÂN PHỐI độc quyền các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng: đa dạng, dễ bán, phủ sóng toàn quốc, marketing đa kênh: Bánh Gạo Hàn Quốc- Rong biển Hàn Quốc/ rượu Soju/ Snack / Hạt Mix/ chân Gà/ Kẹo dẻo/ Trà sữa/ Đường phèn/Hồng Sâm/ Collagen/ Đông Trùng Hạ Thảo...

Bánh Gạo Hàn Quốc- Rong biển Hàn Quốc/ rượu Soju/ Snack / Hạt Mix/ chân Gà/ Kẹo dẻo/ Trà sữa/ Đường phèn/Hồng Sâm/ Collagen/ Đông Trùng Hạ Thảo...

Chăm sóc Nhà phân phối/ Đại lý ĐÃ CÓ SẴN tại hệ thống các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công). Phát triển NPP/ ĐL ở 1 số tỉnh phía Bắc còn trống (theo từng khu vực được phân công). Quản lý hệ thống siêu thị kênh MT ĐÃ CÓ SẴN (quản lý qua CTV) tại các tỉnh phía Bắc (theo từng khu vực được phân công). Xử lý các vấn đề phát sinh của kênh bán hàng. Làm việc tại văn phòng XaLa - Hà Nội (giờ hành chính), có đi công tác tỉnh theo kế hoạch công việc.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất kinh doanh. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng FMCG. Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục khách hàng. Không ngại di chuyển Đi công tác bằng xe Công ty - nếu biết lái xe. Công tác phí đầy đủ

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16 - 25 triệu Thưởng riêng các chính sách bán thẳng sản phẩm không cộng vào doanh số và lương, thưởng nóng, thưởng sản phẩm mới, thưởng mở NPP/ĐL... Xét tăng lương hàng năm. Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, ..... Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip... Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty Có kho/ vận chuyển riêng biệt. Admin/ leader support

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

