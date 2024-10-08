Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Jamona Heights, 210 Bùi Văn Ba, Quận 7

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu, tệp Excel, hệ thống thông tin và các nguồn dữ liệu khác; Xử lý dữ liệu: Thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu (data cleaning) để loại bỏ dữ liệu không hợp lệ, thiếu sót hoặc trùng lặp, thực hiện biến đổi dữ liệu và chuẩn hóa để có thể sử dụng cho mục đích phân tích. Phân tích dữ liệu: Sử dụng các phương pháp phân tích thống kê và dữ liệu để phân tích, nhận diện các xu hướng, mô hình và thông tin hữu ích từ dữ liệu. Làm báo cáo và trình bày kết quả: Tạo các báo cáo và lập biểu đồ để trình bày kết quả phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương trở lên. Có kiến thức về lĩnh vực dữ liệu và phân tích dữ liệu; Khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Python, R, SQL... Kỹ năng làm việc với các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu như Excel, Power BI, Tableau; Hiểu biết về các phương pháp phân tích thống kê và machine-learning, AI là một lợi thế; Có hiểu biết về kinh tế, tài chính là một lợi thế; Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng trình bày kết quả một cách dễ hiểu; Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm; Tinh thần tự học và cập nhật kiến thức liên tục.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp + thưởng (tùy theo năng lực và trách nhiệm) Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau; Môi trường làm việc thân thiện, năng động; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; Chế độ nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng định kỳ, thưởng cuối năm theo KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH TẾ VIETSTATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.