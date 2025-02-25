Tuyển Data Engineer Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Data Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Vận hành, phát triển và tối ưu hạ tầng phân tích dữ liệu [LXM1] và môi trường phân tích.
Thiết kế mô hình dữ liệu theo tiêu chuẩn và xây dựng data pipeline đảm bảo tính sẵn sàng, nhất quán và hiệu suất của hệ thống dữ liệu:
Khám phá và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn trong và ngoài hệ thống ngân hàng.
Làm sạch, xử lý, và phục vụ dữ liệu sẵn sàng cho công tác phân tích, báo cáo và mô hình hóa.
Phân phối kết quả phân tích và mô hình, giám sát, cảnh báo chất lượng sau triển khai.
Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất áp dụng các công nghệ, công cụ mới trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ kỹ thuật và phân tích.
Phối hợp chặt chẽ với Data Scientists và Data Analysts để xây dựng các kiến trúc và giải pháp dữ liệu tối ưu, hỗ trợ nhu cầu phân tích, báo cáo và phát triển và triển khai các mô hình AI/ML.
Tích cực tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ về dữ liệu, kĩ thuật AI/ML để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: 22-35.
2. VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:
Tốt nghiệp hệ chính quy tại các trường Đại học:
Chuyên ngành: Khoa học máy tính, Thống kê, Toán học, Phân tích định lượng, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, các ngành Kỹ thuật số khác.
Hoặc có chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ, Dữ liệu được cấp bởi các tổ chức đào tạo có uy tín về CNTT.
3. YÊU CẦU VỀ KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ:
Tiếng Anh, tối thiểu TOEIC 600 (hoặc tương đương).
4. YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 2 năm trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, các ngành Kỹ thuật số khác;
Có kinh nghiệm về xây dựng và vận hành các hạ tầng công nghệ dữ liệu lớn (như Hadoop/S3, Spark, Kafka);
Có kinh nghiệm làm việc với các loại Database SQL: Oracle, Netezza, Clickhouse và NoSQL: MongoDB;
Thành thạo ít nhất một công cụ ETL (Nifi, Airflow,…), SQL và ít nhất một ngôn ngữ lập trình (ví dụ: Java, Scala, Python);
Có kinh nghiệm trong việc lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (tỉ dòng);
Có kiến thức về container hóa và microservice (như Docker, Kubernetes);
Có kinh nghiệm cơ bản về các khái niệm như khoa học dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân tạo, thống kê và/hoặc toán ứng dụng.
Điểm cộng:
Hiểu biết về các định dạng dữ liệu mở Iceberg, Deltalake, Hudi;
Kiến thức về Data model (star/snowflake schema), thiết kế Data warehouse theo chuẩn Kimball;
Kiến thức về một số thuật toán và mô hình học máy phổ biến (Regression, Naive Bayes, Decision trees,…);
Hiểu biết về quy trình triển khai MLOps;
Kinh nghiệm làm việc trên các dịch vụ điện toán đám mây như AWS, GCP, Microsoft Azure…;
Kinh nghiệm làm việc với công cụ trực quan hoá dữ liệu: Tableau, Power BI…;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
Cán bộ có kinh nghiệm làm việc thực tế (từ 01 năm trở lên) tại các Công ty công nghệ lớn như FPT, Viettel, Google, Amazon, IBM, Oracle… là lợi thế.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội làm việc với chuyên gia trong và ngoài nước.
Cơ hội làm việc với dữ liệu lớn, đa nguồn, đa cấu trúc, đa nền tảng.
Cơ chế lương thưởng cạnh tranh trên thị trường, coi trọng năng lực và sáng tạo của mỗi cá nhân, ghi nhận đánh giá minh bạch và tạo cơ hội thăng tiến cho cán bộ.
Được đào tạo thường xuyên, liên tục, bao gồm cả đào tạo nội bộ, đào tạo trong nước và nước ngoài.
Chế độ làm việc 5 ngày/tuần, tối thiểu 12 ngày nghỉ phép nguyên lương và hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng hàng năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ: trang phục, khám sức khỏe, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau bản thân và người nhà, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ung thư, bảo hiểm hưu trí…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Vincom 191 Bà Triệu- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

