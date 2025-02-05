Tuyển Data Engineer Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa văn phòng HUD Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thiết kế và phát triển hạ tầng dữ liệu:

Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa hệ thống data pipeline từ các sản phẩm game, hoặc hệ thống nội bộ.

Đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu suất cao cho hệ thống dữ liệu.

Đề xuất và triển khai kiến trúc hạ tầng dữ liệu phù hợp với định hướng của phòng ban và công ty.

Hỗ trợ chiến lược phân tích dữ liệu

Làm việc với các phòng ban Marketing & Phát triển sản phẩm để hiểu rõ và nhu cầu dữ liệu.

Phát triển các mô hình dữ liệu phù hợp để tối ưu hóa việc phân tích của các phòng ban, ví dụ như phân tích user behavior, game performance, etc.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu

Xây dựng quy trình giám sát, phát hiện và xử lý vấn đề về chất lượng dữ liệu.

Triển khai các công cụ và quy trình để đảm bảo dữ liệu chính xác, đáng tin cậy và luôn sẵn sàng.

Học hỏi và lan tỏa tri thức

Chủ động cập nhật các công nghệ, công cụ và xu hướng mới trong lĩnh vực dữ liệu và ngành game.

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đối với các thành viên trong nhóm kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ các nhóm khác khác hiểu rõ hơn về dữ liệu và cách ứng dụng hiệu quả.

Tham gia tổ chức và thúc đẩy các buổi đào tạo nội bộ hoặc chia sẻ kiến thức

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Computer Science, Information Technology hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Data Engineer, và đã có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng data warehouse hoặc data marts.

Thuần thục với các ngôn ngữ lập trình Python hoặc Java và có khả năng tối ưu các truy vấn SQL phức tạp.

Có kinh nghiệm làm việc thực tế với các công cụ quản lý luồng ETL (Airflow, dbt, etc.).

Có kinh nghiệm làm việc thực tế với các nền tảng cloud, đặc biệt là AWS và GCP.

Có kinh nghiệm làm việc với cả SQL và noSQL database.

Có mindset về data-driven và detail-oriented của người làm dữ liệu.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và thích nghi nhanh với các thay đổi.

Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn với các hệ thống như Apache Spark, Kafka, etc.

Ưu tiên

Kinh nghiệm làm việc với dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo (Google Admob, ironSource, etc.)

Kiến thức về dữ liệu tracking hành vi người dùng trong game.

Kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ giúp hỗ trợ phân tích của Google: Firebase, Google Analytics, BigQuery

Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, mức lương cứng upto 25M.

Thưởng cố định tháng lương 13 và chia sẻ lợi nhuận theo hiệu suất (tổng thu nhập lên tới 15-20 tháng lương/ năm).

Hỗ trợ 100% chính sách bảo hiểm dành cho người lao động theo quy định công ty. Và được tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI sau khi lên chính thức.

Chính sách học tập hàng năm với mục tiêu phát triển, bồi dưỡng nhân viên từ 5M-20M/cá nhân.

Các hệ thống ghi nhận liên tục, vinh danh, khen thưởng trong quý và cuối quý, cuối năm thúc đẩy môi trường làm việc.

Các phúc lợi tốt và chăm sóc nhân viên đặc biệt: du lịch 2 lần/năm, team bonding mỗi quý, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, sinh nhật, quà lễ Tết,...

Môi trường làm việc tiện nghi, cung cấp trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bravestars Games

