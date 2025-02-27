Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH Co-well Châu Á
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Co-well Châu Á

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát triển và duy trì các pipeline dữ liệu: Thiết kế và xây dựng các pipeline dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả sử dụng Snowflake và các công nghệ dữ liệu khác, đảm bảo dữ liệu được tích hợp, xử lý và sẵn sàng cho việc phân tích.
Phát triển và duy trì các pipeline dữ liệu
Snowflake
Quản lý dữ liệu: Quản lý và tối ưu hóa kho dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và hiệu suất của dữ liệu.
Quản lý dữ liệu
Trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng Tableau để xây dựng các bảng điều khiển và báo cáo trực quan, giúp các nhóm nội bộ và đối tác dễ dàng tiếp cận và phân tích dữ liệu.
Trực quan hóa dữ liệu
Tableau
Tối ưu hóa hệ thống: Đảm bảo các hệ thống dữ liệu và báo cáo có thể mở rộng và hoạt động hiệu quả khi khối lượng dữ liệu tăng.
Tối ưu hóa hệ thống
Hợp tác với các đội ngũ khác: Làm việc chặt chẽ với các nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm và các bộ phận khác để xây dựng các giải pháp dữ liệu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Hợp tác với các đội ngũ khác
Xử lý dữ liệu lớn: Phân tích và xử lý khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống dữ liệu.
Xử lý dữ liệu lớn

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin,,,,
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Snowflake và Tableau
Snowflake
Tableau
Thành thạo SQL và có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).
SQL
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ ETL và pipelines dữ liệu.
pipelines
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các nhóm khác nhau trong môi trường hợp tác.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích sắc bén.
Khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm
Thử việc hưởng 100% lương
Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h; 8h30 – 17h30; 9h – 18h
Ngày phép: 14+ ngày/năm
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên.
Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.
Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần
Dành riêng cho nhân viên nữ:
Nghỉ sinh lý 2,5h/tháng
Hưởng 100% lương trong thời gian thai sản
Thêm 5 ngày nghỉ khám thai trong thai kì
Môi trường làm việc tuyệt vời
Trang bị thiết bị làm việc trọn bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dự án.
Làm việc và hướng dẫn bởi các chuyên gia/Senior nhiều kinh nghiệm thực tế.
Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động của CLB thể thao (Yoga, Zumba, bóng đá…)
Thông tin chính sách mới/cải tiến được cập nhật đều đặn tới nhân viên.
Có riêng khu vực thư giãn phục vụ hoạt động giải trí, ẩm thực.
Không gian làm việc mở, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

