Tuyển Data Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập tổng hợp dữ liệu (Extract) từ các nguồn như database, files…

Hỗ trợ DBA (Database Administration) lưu trữ dữ liệu vào Database

Chuyển đổi (Transform) dữ liệu được thu thập thành dữ liệu có thể đưa vào lưu trữ dữ liệu (Làm sạch và chuẩn hóa)

Tập trung dữ liệu (Load) đã được chuẩn hóa vào DataLake (Raw Data - Dữ liêu thô), Data Warehouse (Dữ liệu đã xử lý có cấu trúc), Data Mart( Chứa dữ liệu xử lý của một Business cụ thể)

Phát triển Data APIs (Restful API), viết API đầu ra cho cung cấp báo cáo và phân tích dữ liệu

Phối hợp với chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) để phát triển báo cáo từ dữ liệu

Phối hợp với Data Scientist cung cấp dữ liệu (APIs) nghiên cứu xây dựng nghiệp vụ

Phối hợp cùng với DBA: vận hành hệ thống tổng hợp dữ liệu; bảo trì Database, DataLake, Data Warehouse…; cải thiện chất lượng dữ liệu

Nghiên cứu và nâng cao hiệu quả và nghiên cứu các công nghệ mới để phục vụ công việc. Đưa ra các khuyến nghị để cải thiện chất lượng và hiệu quả của dữ liệu.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển dự án sản phẩm nội bộ, kinh nghiệm về hệ thống CNTT lớn là một lợi thế.

Kỹ năng lập trình trung cấp bằng Python hoặc các ngôn ngữ cấp cao khác như Java, …

Biết sử dụng các công cụ tích hợp dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, quản lý quy trình làm việc và ETL (SSIS, Pentaho, Informatica, Airflow, v.v.)

Có kiến thức về các hệ thống cơ sở dữ liệu như MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL hoặc đám mây dữ liệu như Snowflake, …

Kiến thức về xây dựng Data warehouse

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15 - 30.000.000 VNĐ/tháng (đánh giá tăng lương theo năng lực);

- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

- Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;

- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;

- Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

- Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

