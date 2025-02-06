Tuyển Data Engineer Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện công việc tích hợp, phát triển dữ liệu, hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ dữ liệu trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.

• Tự phát triển hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/triển khai các giải pháp Công nghệ dữ liệu theo các công việc được phân công.

• Duy trì hoạt động của các sản phẩm/dịch vụ được phân công.

• Nghiên cứu, tìm kiếm, tham mưu các giải pháp/sáng kiến Công nghệ dữ liệu và đề xuất nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của công việc.

• Phát triển, kiểm thử (Unit test), nghiệm thu và hỗ trợ mức 2 (Level 2) các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ dữ liệu