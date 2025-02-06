Tuyển Data Engineer Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện công việc tích hợp, phát triển dữ liệu, hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ dữ liệu trong mảng chức năng được giao đảm bảo đúng quy trình, quy định của MB nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung của đơn vị.
• Tự phát triển hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/triển khai các giải pháp Công nghệ dữ liệu theo các công việc được phân công.
• Duy trì hoạt động của các sản phẩm/dịch vụ được phân công.
• Nghiên cứu, tìm kiếm, tham mưu các giải pháp/sáng kiến Công nghệ dữ liệu và đề xuất nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu của công việc.
• Phát triển, kiểm thử (Unit test), nghiệm thu và hỗ trợ mức 2 (Level 2) các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ dữ liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử-Viễn thông, Toán Tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu,…
• Ưu tiên ứng viên có một trong các chứng chỉ nghề quốc tế về lập trình phát triển dữ liệu về Oracle (Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Master (OCM), Oracle Certified Expert (OCE) và Specialist cho Oracle Database 12c...), Netezza, BI Tableau, BI publisher, Cloud ( AWS Certified Solutions Architect, AWS Certified Developer – Associate, ...).

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

