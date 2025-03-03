Tuyển Data Engineer BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14,16,18,19,20 Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tích hợp ứng dụng:

Tích hợp các luồng dữ liệu của các ứng dụng để liên thông trao đổi thông tin giữa các phòng ban;

Đảm bảo khả năng giao tiếp và tương tác hiệu quả giữa các hệ thống ứng dụng;

Phối hợp với các nhóm liên quan để hiểu yêu cầu tích hợp và triển khai giải pháp phù hợp;

2. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu:

Thiết kế và xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu để lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp;

Tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và độ tin cậy;

Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu giữa các hệ thống và ứng dụng.

3. Xử lý và chuyển đổi dữ liệu:

Phát triển các quy trình ETL (Extract, Transform, Load) để xử lý và chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị;

Triển khai các quy tắc quản trị dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ;

Hỗ trợ nhóm Data Analytics và Business Intelligence trong việc khai thác và phân tích dữ liệu.

4. Hiệu suất và bảo trì hệ thống:

Giám sát và khắc phục sự cố hiệu suất của hệ thống tích hợp dữ liệu và cơ sở dữ liệu;

Cải tiến hiệu suất hệ thống và tự động hóa các quy trình khi cần thiết;

Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên tất cả các nền tảng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm & Kiến thức:

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò Data Engineer hoặc tương đương;

Kiến thức vững vàng về thiết kế cơ sở dữ liệu, SQL và các nguyên tắc mô hình hóa dữ liệu;

Thành thạo các công cụ ETL, API và kỹ thuật tích hợp dữ liệu;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình với Python.

2. Kỹ năng:

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt;

Có thể làm việc với nhiều nhóm khác nhau và thích ứng với yêu cầu kinh doanh thay đổi;

Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc hiệu quả với cả đối tượng kỹ thuật và phi kỹ thuật;

Ưu tiên có kinh nghiệm với kho dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn hoặc các công cụ BI.

Tại BSS Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-20M/tháng, xét tăng lương 2 lần/năm;

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc;

Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h45 từ T2-T6; linh hoạt chấm công; remote;

Làm việc tại một trong những công ty Magento hàng đầu tại Việt Nam cung cấp giải pháp thương mại toàn diện cho 100% khách hàng quốc tế, đơn vị đầu tiên trên thế giới vừa là Select Extension Builder vừa là Business Solution Partner của Magento;

Tham gia thường xuyên các buổi training, test năng lực về các kiến thức chuyên môn, kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng làm việc khác...

Hưởng chính sách thưởng thâm niên, chính sách đào tạo tài trợ cho các thành viên tham gia khóa học chuyên môn và thi chứng chỉ nghề nghiệp, có quà tặng sinh nhật dành cho các thành viên;

Có 13.5 ngày nghỉ phép/năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định và 1.5 ngày nghỉ phép du lịch hàng năm)

Tham gia các chương trình team building, dã ngoại, du lịch, tình nguyện, các sự kiện nội bộ;

Văn phòng tầng 14,16, 18, 20 cung cấp đầy đủ tiện nghi với ghế massage, PS5, máy pha cafe, thư viện, pantry,...

Hưởng đầy đủ các phúc lợi quy định theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSS Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin