Tuyển Data Engineer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Mức lương
25 - 55 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 55 Triệu

Tham gia triển khai dự án Data Lake: migrate dữ liệu từ hệ thống DWH cũ sang hệ thống Data Lake của AWS (bao gồm cả dữ liệu gần thời gian thực (near real-time) và dữ liệu batch (t-1))
Tiếp tục thiết kế, bảo trì Data Lake: tham gia xây dựng và tối ưu Data Marts cho các đơn vị F88.
Tham gia xây dựng luồng ETL và quản lý luồng ETL sử dụng tool quản lý ETL (Airflow).
Làm việc với team Phân tích và Khoa học Dữ liệu để làm giàu dữ liệu cho Data Lake, Data Mart và hoàn thiện các yêu cầu dữ liệu từ các Đơn vị của F88.
Cùng với team Khoa học dữ liệu xây dựng các luồng dữ liệu cho các sản phẩm về dữ liệu để vận hành tự động theo luồng nghiệp vụ của F88.
Thực hiện việc tài liệu hóa các mapping về dữ liệu Data Lake, MetaData của các hệ thống tác nghiệp được đẩy lên Data Lake đảm bảo sự ổn định, minh bạch của dữ liệu và các logic nghiệp vụ.
Tham gia vào các hoạt động làm sạch dữ liệu trên hệ thống Data Lake, nghiệp vụ F88.
Tham gia vào hoạt động vận hành, báo cáo về chất lượng dữ liệu theo mô hình Data Steward Models và Khung Quản trị Dữ liệu.

Với Mức Lương 25 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Dữ liệu...
Có chứng chỉ liên quan đến các chuyên ngành như Khoa học Máy tính (Computer Science), Kỹ sư phần mềm (Software Engineering) hoặc các ngành về Khoa học Dữ liệu (Data Science), Quản lý Hệ thống Thông tin (Managing Information Systems) là một lợi thế
Có Mindset data-driven và sự tỷ mẩn (detail-oriented) của người xây dựng hạ tầng dữ liệu
Có từ 04 năm kinh nghiệm với việc xây dựng luồng ETL trên các hệ thống lưu trữ dữ liệu có cấu trúc (Relations Databases) và thiết kế Data Marts, DataWarehouse hoặc Data Lake..
Có kinh nghiệm trong việc khởi tạo và vận hành hạ tầng về BI và nắm rõ các vấn đề về bảo mật, phân quyền cho hạ tầng BI là một lợi thế
Có kinh nghiệm về hệ thống dữ liệu có cấu trúc như: MSSQL, PostgreSQL, MySQL/Oracle
Có kinh nghiệm với các nền tảng Cloud như: AWS, Google Cloud, Azure...
Thuần thục với các ngôn ngữ Python hoặc Java và sử dụng thành thạo Bash script.
Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý luồng ETL chung như: Airflow, Luigi hoặc các công cụ tương tự là một lợi thế.
Có kinh nghiệm với các công cụ về stream dữ liệu thời gian thực như: Kafka, Spark, Storm là một lợi thế.

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 ngày phép năm + nghỉ phép theo thâm niên
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển
Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum
Được tiếp cận với các Công nghệ hiện tại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh...
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

