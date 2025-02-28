Tuyển Data Engineer Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thiết kế, xây dựng và duy trì hệ thống xử lý dữ liệu.

Quản lý và tối ưu hóa luồng dữ liệu, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy.

Xây dựng và quản lý Data Warehouse, Data Lake, Lake House.

Thiết kế và phát triển các hệ thống ETL/ELT, API, CI/CD phục vụ xử lý dữ liệu.

Vận hành và quản lý luồng dữ liệu batch/stream.

Hỗ trợ phân tích dữ liệu và triển khai các công cụ BI theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, toán tin ứng dụng.

2 năm kinh nghiệm lập trình dữ liệu với ngôn ngữ SQL.

1 năm kinh nghiệm quản lý luồng vận hành sử dụng Airflow, DBT.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự với ngân hàng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm thiết kế và lập trình cho các hệ thống như Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse, API, CI/CD, ETL, ELT, và các dịch vụ xử lý dữ liệu batch/stream là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với ít nhất 1 trong các BI Tool là một lợi thế.

Có tư duy logic tốt.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm lắng nghe, diễn đạt và gắn kết đồng nghiệp với công việc.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực.

Chế độ phúc lợi toàn diện

Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

Thử việc nhận 100% lương

Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.

Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự…

Tham gia các dự án lớn về dữ liệu và công nghệ.

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.

Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.

Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.

Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)

