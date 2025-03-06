Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Horus Productions
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Horus Productions

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Horus Productions

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT2

- D VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Duy trì và phát triển hệ thống dữ liệu trên Cloud.
Xây dựng các luồng ETL tổng hợp dữ liệu phục vụ cho báo cáo.
Xây dựng luồng chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu
Quản lý dữ liệu và đảm bảo tính chính xác và sẵn sàng của dữ liệu
Giám sát, cảnh báo các luồng ETL

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong vị trí DE
Có kinh nghiệm làm việc trên Cloud (GCP, AWS, Azure, ...)
Có kinh nghiệm xây dựng luồng xử lý dữ liệu: batch processing, stream procesing,...
Sử dụng ngôn ngữ lập trình (Python, Java, Scala, ...), SQL
Có kinh nghiệm làm việc với Bigquery là 1 lợi thế
Hiểu biết và các dịch vụ trên cloud
Có kinh nghiệm về hạ tầng, hệ thống
Từng làm việc với các dịch vụ phân tích (Firebase, Mixpanel, Flurry, ...
Có kiến thức về các dịch vụ: Appsflyer, Google Ads, Google Play Console ...

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 15-20 triệu (offer theo kinh nghiệm)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.
Hỗ trợ tối đa các thiết bị phục vụ công việc.
Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần
Thưởng ngày lễ tết, hiệu quả công việc, lương tháng thứ 13...
Nghỉ phép 12 ngày/năm và du lịch, nghỉ mát trong năm.
Được làm việc với những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cho Game, ứng dụng mobile.
Du lịch hè, Teambuilding, liên hoan, tham gia BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Horus Productions

Công ty TNHH Horus Productions

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa văn phòng CT2D - VOV - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

