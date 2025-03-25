Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Fetek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VP Bank Hội Sở, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Khảo sát, phân tích nhận diện và hiểu rõ vấn đề để xây dựng hệ thống dựa trên dữ liệu như hệ thống Data Lake, Data Warehouse, Business Inteligent.
Thu thập các yêu cầu phân tích, báo cáo & dự báo từ các bên liên quan
Thiết kế, triển khai, xác thực/kiểm tra và duy trì hệ thống báo cáo để phù hợp với tất cả các yêu cầu.
Viết các tài liệu phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện mẫu
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 01 - 05 năm mảng DE, ưu tiên có kinh nghiệm mảng Banking/Fintech…
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, Toán tin, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.
Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ sau: Python, Java
Có kinh nghiệm sử dụng và phân tích dữ liệu một trong các loại CSDL sau: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MSSQL
Hiểu về data viễn thông hoặc data banking là lợi thế
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ ETL là lợi thế: Oracle ODI, IBM Data Stage
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Reporting: Tableau, Qlik, Oracle BIEE
Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến trong công việc
Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Offer thoả thuận theo năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở;
Review lương từ 2 lần/năm
Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên
Tham gia các khóa đào tạo trực tiếp từ các kiến trúc sư dữ liệu đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam
