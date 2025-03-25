Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Fetek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Bank Hội Sở, 89 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Khảo sát, phân tích nhận diện và hiểu rõ vấn đề để xây dựng hệ thống dựa trên dữ liệu như hệ thống Data Lake, Data Warehouse, Business Inteligent.

Thu thập các yêu cầu phân tích, báo cáo & dự báo từ các bên liên quan

Thiết kế, triển khai, xác thực/kiểm tra và duy trì hệ thống báo cáo để phù hợp với tất cả các yêu cầu.

Viết các tài liệu phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện mẫu

Kinh nghiệm từ 01 - 05 năm mảng DE, ưu tiên có kinh nghiệm mảng Banking/Fintech…

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, Toán tin, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ sau: Python, Java

Có kinh nghiệm sử dụng và phân tích dữ liệu một trong các loại CSDL sau: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MSSQL

Hiểu về data viễn thông hoặc data banking là lợi thế

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ ETL là lợi thế: Oracle ODI, IBM Data Stage

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Reporting: Tableau, Qlik, Oracle BIEE

Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Offer thoả thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở;

Review lương từ 2 lần/năm

Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên

Tham gia các khóa đào tạo trực tiếp từ các kiến trúc sư dữ liệu đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam

