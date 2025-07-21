Tuyển Kế toán tổng hợp CT Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà máy sản xuất CT UAV – KCN Sóng Thần ( Gần ngã tư 550 )

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Theo dõi, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến nguyên vật liệu, nhập - xuất - tồn kho.

• Tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo từng lô/đơn hàng.

• Đối chiếu định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phát hiện và đề xuất xử lý chênh lệch.

• Hỗ trợ lập báo cáo sản xuất, báo cáo giá thành định kỳ (tháng/quý/năm).

• Phối hợp kiểm kê kho định kỳ và đột xuất.

• Kiểm soát quy trình lập, xét duyệt và thanh toán chi phí, đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ.

• Lưu trữ và bảo mật hồ sơ kế toán – tài chính đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

✅ YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính.

• Kinh nghiệm:

o Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm

trong doanh nghiệp sản xuất lớn, công nghiệp cơ khí, kỹ thuật cao,

hoặc hàng không.

Quyền Lợi Được Hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

