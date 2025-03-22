Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Volio Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công ty TNHH Volio Việt Nam

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra và theo dõi các báo cáo hệ thống;
Lên kế hoạch và đề xuất yêu cầu hệ thống dữ liệu;
Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu;
Phát triển và duy trì các pipeline dữ liệu;
Tinh chỉnh và tối ưu hóa dữ liệu;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
Kỹ năng phân tích báo cáo, sử dụng công cụ như Excel hoặc SQL để kiểm tra dữ liệu, phát hiện lỗi cơ bản;
Kỹ năng thu thập yêu cầu từ stakeholder, viết tài liệu cơ bản (như SRS - Software Requirement Specification);
Thành thạo SQL, khả năng thiết kế schema cơ bản, hiểu về normalization;
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ (Python, Scala), viết script xử lý dữ liệu, làm sạch dữ liệu;
Thành thạo các công cụ lập lịch, tinh chỉnh, tự động hóa quy trình như: dbt, airbytes,..
Kỹ năng làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa định dạng, sử dụng công cụ như Pandas;
Luôn chủ động học hỏi, cập nhật công nghệ, xu hướng mới trong lĩnh vực dữ liệu.

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tới 20 triệu;
Giờ làm việc 09h00 - 18h00;
Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;
Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);
Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);
Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;
Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);
Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard…;
Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Volio Việt Nam

Công ty TNHH Volio Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

