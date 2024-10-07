Tuyển Deputy Marketing Manager thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Cô Bắc, Cô giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Phát triển chiến lược và kế hoạch marketing theo quý / năm

Đảm bảo KPI của từng team trong Marketing Đảm bảo P&L theo kênh bán hàng Phối hợp với các team inhouse & outsource để đảm bảo hiệu suất hoạt động

2.Tuyển dụng & đào tạo nhân sự

Hoạch định chiến lược nhân sự cùng với CMO Tuyển dụng & đào tạo nguồn nhân lực phát triển dự án

3.Quản lý ngân sách quảng cáo:

Quản lý & trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, Shopee, Tiktok... Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

4.Phát triển và quản lý thương hiệu:

Định vị & phát triển thương hiệu trên online theo xu hướng mới Đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của nội dung trên tất cả các kênh truyền thông.

5.Quản lý sàn thương mại điện tử:

Điều hành và tối ưu hóa các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok. Phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất các cải tiến để tăng doanh số. Xây dựng chiến lược trên TMDT cùng với CMO & Leader khác

6.Các nhóm công việc khác

SEO & Marketing automation qua email, SMS Phân tích số liệu - Xây dựng báo cáo Automation AFF/KOL Booking

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Bắt buộc Am hiểu về các công cụ và nền tảng quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads. Bắt buộc đã từng vận hành sàn TMDT trên Shopee - Tiktok ở quy mô vừa & lớn Bắt buộc có kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến dịch IMC/Promotion Online to Offline Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm tốt. Sáng tạo, chủ động và có khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp và trình bày xuất sắc.

Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với Founder & C-Level tại công ty Môi trường cởi mở, nhiều cơ hội phát triển ở các vai trò lớn hơn Định hướng phát triển trên các nền tảng TMDT - D2C thay vì các mô hình truyền thống Tinh thần làm việc của START-UP : Change fast - Learn fast Thay thế vai trò của CMO trong phần lớn thời gian làm việc Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện. Dễ dàng đề xuất thay đổi - áp dụng kiến thức mới vào doanh nghiệp - Sếp sẵn sàng thử sai Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp ở vai trò CMO - Shareholder nếu chứng minh được năng lực Được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ nền tảng FB, GG, Tiktok, Shopee... Quản lý ngân sách tối thiểu 50k $ / tháng Lương thỏa thuận : 15-30 triệu gross + Thưởng 14 ngày phép / năm + 2 ngày WFH / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

