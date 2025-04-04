Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa phục vụ cho hoạt động giảng dạy và đào tạo của công ty, bao gồm: poster, banner, infographic, brochure, slide thuyết trình, v.v...

Phối hợp với các bộ phận khác để hiểu rõ yêu cầu thiết kế và đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Tìm kiếm và lựa chọn hình ảnh, phông chữ phù hợp với từng dự án.

Đảm bảo tính nhất quán về thương hiệu và phong cách thiết kế trong tất cả các ấn phẩm.

Sử dụng phần mềm đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các thiết kế chất lượng cao.

Thực hiện các chỉnh sửa và cập nhật thiết kế theo yêu cầu.

Quản lý và lưu trữ các file thiết kế một cách khoa học và hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm

Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa và các nguyên tắc thiết kế.

Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt và có gu thẩm mỹ.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Am hiểu về xu hướng thiết kế hiện đại là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế online như Canva là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ hội được học hỏi và phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.