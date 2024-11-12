Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thiết kế Giao diện và Trải nghiệm Người dung

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các ứng dụng web và di động của dự án AI blockchain.

Tạo các wireframe, prototype, và mockup để minh họa các ý tưởng thiết kế và kịch bản người dùng.

Đảm bảo các thiết kế thân thiện với người dùng, trực quan và dễ sử dụng.

Phát triển và Duy trì Thiết kế

Phát triển các guideline và tiêu chuẩn thiết kế để đảm bảo tính nhất quán và thẩm mỹ trong toàn bộ dự án.

Duy trì và cập nhật các tài liệu thiết kế, bao gồm style guide và component library.

Nghiên cứu Người dùng và Phân tích Dữ liệu

Thực hiện nghiên cứu người dùng để hiểu rõ nhu cầu, hành vi và trải nghiệm của người dùng.

Sử dụng dữ liệu và phản hồi từ người dùng để cải thiện thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Cộng tác và Hỗ trợ

Làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển, nhà quản lý sản phẩm và các bên liên quan khác để đảm bảo các thiết kế được triển khai đúng cách.

Hỗ trợ và đào tạo các thành viên trong nhóm về các nguyên tắc và xu hướng UI/UX.

Cập nhật Công nghệ và Xu Hướng

Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới trong lĩnh vực UI/UX.

Đề xuất các cải tiến và đổi mới trong thiết kế để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân/Đại học trong lĩnh vực Thiết kế Đồ họa, Mỹ thuật, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế UI/UX hoặc thiết kế đồ họa.

Có kinh nghiệm thiết kế cho các dự án công nghệ cao, đặc biệt là blockchain và AI là một lợi thế.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe XD, Sketch, Figma, Photoshop, Illustrator.

Kinh nghiệm trong thiết kế UI/UX cho web và ứng dụng di động.

Kỹ năng tạo wireframe, prototype, và mockup chất lượng cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề thiết kế một cách hiệu quả.

Ưu tiên du học sinh hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường top trong nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Gross): 20.000.000 – 30.000.000 vnd/ tháng. Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

