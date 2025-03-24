Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho ứng dụng di động.

Tham gia vào quá trình nghiên cứu, lên ý tưởng và xây dựng wireframe, prototype.

Thiết kế icon, hình ảnh, banner, và các thành phần đồ họa khác cho app.

Hỗ trợ điều chỉnh và tối ưu UI/UX dựa trên phản hồi từ người dùng.

Phối hợp chặt chẽ với team Product, Developer để đảm bảo thiết kế phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ra trường các ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế UI/UX, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan khác.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Photoshop hoặc Illustrator.

Có kiến thức cơ bản về UI/UX cho ứng dụng di động.

Tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi, và khả năng làm việc nhóm tốt.

Có portfolio hoặc sản phẩm demo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi Designer có kinh nghiệm.

Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.