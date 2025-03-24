Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, Ngõ 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho ứng dụng di động.
Tham gia vào quá trình nghiên cứu, lên ý tưởng và xây dựng wireframe, prototype.
Thiết kế icon, hình ảnh, banner, và các thành phần đồ họa khác cho app.
Hỗ trợ điều chỉnh và tối ưu UI/UX dựa trên phản hồi từ người dùng.
Phối hợp chặt chẽ với team Product, Developer để đảm bảo thiết kế phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ra trường các ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế UI/UX, Công nghệ thông tin, hoặc các ngành liên quan khác.
Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Adobe XD, Photoshop hoặc Illustrator.
Có kiến thức cơ bản về UI/UX cho ứng dụng di động.
Tư duy sáng tạo, tinh thần học hỏi, và khả năng làm việc nhóm tốt.
Có portfolio hoặc sản phẩm demo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi Designer có kinh nghiệm.
Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUEBYTE VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P109 Tầng 2 Toà PZ4, Lô đất F4 - CCTP1, KĐT Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

