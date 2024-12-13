Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: j04

- L03 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc ban lãnh đạo.
Phối hợp với các bộ phận khác (sản xuất, kỹ thuật,...) để đảm bảo tính khả thi của thiết kế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp (tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của công việc, có thể bao gồm: AutoCAD, 3D Max, Solidworks, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,...)
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thiết kế mới.
Thực hiện bản vẽ kỹ thuật chi tiết, đầy đủ thông số kỹ thuật.
Tham gia vào quá trình sản xuất để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thiết kế.
Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực thiết kế.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp (AutoCAD, 3D Max, Solidworks, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW,...). Cụ thể phần mềm nào sẽ được nêu rõ trong quá trình phỏng vấn.
Khả năng tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. (Thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Các chế độ phúc lợi khác (thưởng lễ, tết, du lịch,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Fast Star

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1 ngõ 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

