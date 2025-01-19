Tuyển Designer Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 37 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các ấn phẩm để team Marketing chạy quảng cáo (creative) trên các nền tảng như: image ads, banner, cover, ...
- Thiết kế các ấn phẩm in (tạp chí), sử dụng Adobe InDesign
- Tham gia nghiên cứu, phân tích chỉ số nhằm tối ưu các creative ads (image ads, banner, cover,...)
- Tham gia xây dựng ý tưởng về hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có khả năng thiết kế các ấn phẩm social media trên Facebook, Google, Tiktok
- Có khả năng thiết kế các ấn phẩm in ấn
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: InDesign, Photoshop, Illustrɑtor, AI tools,..
Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, mức lương 7-10 triệu đồng
- Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển
- Có cơ hội làm việc cùng các đơn vị hàng đầu trong ngành tóc và làm đẹp chuyên nghiệp trên cả nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
