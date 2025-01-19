Tuyển Designer Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các ấn phẩm để team Marketing chạy quảng cáo (creative) trên các nền tảng như: image ads, banner, cover, ...

- Thiết kế các ấn phẩm in (tạp chí), sử dụng Adobe InDesign

- Tham gia nghiên cứu, phân tích chỉ số nhằm tối ưu các creative ads (image ads, banner, cover,...)

- Tham gia xây dựng ý tưởng về hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có khả năng thiết kế các ấn phẩm social media trên Facebook, Google, Tiktok

- Có khả năng thiết kế các ấn phẩm in ấn

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: InDesign, Photoshop, Illustrɑtor, AI tools,..

Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng hấp dẫn, cạnh tranh, mức lương 7-10 triệu đồng

- Môi trường trẻ trung, năng động, thẳng thắn trao đổi và chia sẻ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển

- Có cơ hội làm việc cùng các đơn vị hàng đầu trong ngành tóc và làm đẹp chuyên nghiệp trên cả nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin