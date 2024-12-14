Tuyển Designer Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng B1, Tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động truyền thông, marketing liên quan đến hoạt động bán hàng các dự án của công ty
Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động truyền thông của công ty trên các kênh online/offline.
Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng, in ấn và sản xuất các công cụ marketing, tài liệu bán hàng.
Thiết kế hình ảnh cho các sự kiện, hoạt động nội bộ của công ty
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Ưu tiên Nam
Độ tuổi: Ưu tiên từ 2002 - 1992
Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật,...
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu từ 6 tháng trở lên
Sử dụng tốt các công cụ thiết kế như PTS, AI,...
Tư duy về bố cục tốt, có khả năng sáng tạo
Chăm chỉ, không ngại khó, có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8 -12 triệu + Thưởng + Phụ cấp
Thưởng Lễ, Tết hấp dẫn, lương tháng 13
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, các hoạt động tập thể teambuilding, Outing, Bóng đá,...
Được mua nhà tại các Dự án Cty phân phối theo chính sách hỗ trợ riêng
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam
