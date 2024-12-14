Tuyển Designer Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng B1, Tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động truyền thông, marketing liên quan đến hoạt động bán hàng các dự án của công ty

Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động truyền thông của công ty trên các kênh online/offline.

Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng, in ấn và sản xuất các công cụ marketing, tài liệu bán hàng.

Thiết kế hình ảnh cho các sự kiện, hoạt động nội bộ của công ty

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Giới tính: Ưu tiên Nam

Độ tuổi: Ưu tiên từ 2002 - 1992

Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật,...

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu từ 6 tháng trở lên

Sử dụng tốt các công cụ thiết kế như PTS, AI,...

Tư duy về bố cục tốt, có khả năng sáng tạo

Chăm chỉ, không ngại khó, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Đông Đô Land Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8 -12 triệu + Thưởng + Phụ cấp

Thưởng Lễ, Tết hấp dẫn, lương tháng 13

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm, các hoạt động tập thể teambuilding, Outing, Bóng đá,...

Được mua nhà tại các Dự án Cty phân phối theo chính sách hỗ trợ riêng

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp

