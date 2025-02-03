Tuyển Designer CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

1. MỤC TIÊU

Sản xuất nội dung ảnh/video cho tất cả các nền tảng của nhãn hàng, bao gồm Facebook, TikTok, Website, Shopee.

Truyền tải chân dung của thương hiệu STOPIREX, hỗ trợ đội Marketing trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

Thiết kế hình ảnh:

Sản xuất các ấn phẩm truyền thông cho social (post, banner, story).

Thiết kế các ấn phẩm in ấn khi có dự án.

Edit video: Chỉnh sửa video cơ bản (dạng VJ) để đăng lên nền tảng Tiktok + re-up Facebook.

Phối hợp với các team khác để đảm bảo nội dung hình ảnh/video nhất quán với chiến lược thương hiệu.

Cập nhật xu hướng visual và áp dụng sáng tạo vào các sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi, Giới tính: Nữ/Nam/LGBT; độ tuổi từ 2002 - 1996.

1. Độ tuổi, Giới tính:

2. Bằng cấp:

3. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh và chỉnh sửa video.

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty thương mại là một lợi thế.

4. Kiến thức chuyên môn:

Có thể sử dụng được các công cụ thiết kế cơ bản, ví dụ: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, CapCut, Canva.

Hiểu biết về xu hướng hình ảnh/video trên các nền tảng khác nhau.

Có khả năng quản lý công việc cá nhân, đáp ứng deadline.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận khác.

5. Thái độ, Tính cách: Trách nhiệm, Chủ động, Chịu được áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

Lương cứng từ 9.000.000VND đến 13.000.000VND/tháng.

từ 9.000.000VND đến 13.000.000VND/tháng.

Phụ cấp cơm trưa.

2. Ngoài thu nhập:

Thời gian làm việc 7.5h/ngày, làm việc online sáng thứ bảy.

Cơ hội kết nối với nhiều KOLs lớn trong ngành: Quang Linh, Lôi con, Hằng Du Mục,...

Quỹ đào tạo 3.000.000 VNĐ/năm dành cho nhân sự làm việc 06 tháng trở lên.

Teambuilding 01 lần/năm.

Review lương 2 lần/năm dựa vào năng lực thực tế.

Được xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng về thu nhập và vị trí, phù hợp với mong muốn và thế mạnh.

Chế độ nhân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin