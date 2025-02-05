Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 26, Petrowaco Building, 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn và thiết kế các sản phẩm POD (tumbler, ornament,...) dựa trên ý tưởng chi tiết từ team R&D.

Nghiên cứu và thiết kế concept sản phẩm mới dựa trên phân tích về đặc điểm khách hàng và thị trường.

Thiết kế banner, mockup, đảm bảo truyền tải hình ảnh quảng cáo tối ưu và hấp dẫn tới khách hàng.

Nắm bắt các xu hướng thiết kế, đưa ra giải pháp cải tiến về thẩm mỹ cho các dòng sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chân dung 1:

Ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm Graphic Designer (trong hoặc ngoài ngành POD)

Nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế đã thành công và rút ra kinh nghiệm.

Chân dung 2:

Ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng có định hướng, yêu thích, mong muốn theo đuổi công việc Graphic Designer.

Đã tự nghiên cứu, tìm tòi các khoá học/sách/tài liệu liên quan đến design và nắm được kiến thức căn bản nhất định.

Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ Photoshop, Illustrator.

Thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi, khả năng research tốt

Dù là chân dung ứng viên nào bạn cũng cần:

Nghiêm túc và có tiêu chuẩn cao với sản phẩm làm ra; có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline

Cân bằng tốt giữa sáng tạo và thực tế, hướng tới hiệu quả. Tinh thần hợp tác, chia sẻ; cầu thị, sẵn sàng tiếp thu ý kiến, hướng đến mục tiêu chung

Thẩm mỹ và tư duy thiết kế mở, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới trong và ngoài ngành.

Chủ động, khả năng thích nghi với sự thay đổi, học hỏi và cải tiến liên tục.

Điểm cộng:

Có thành tích sale tốt ở vị trí POD Designer.

Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản để tìm tư liệu thiết kế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, coi trọng và hướng đến sự phát triển của cá nhân. Bạn được lắng nghe, khuyến khích thử sức và học hỏi từ những thất bại. Giá trị tạo ra luôn được ghi nhận và trả công xứng đáng.

Văn hóa làm việc tập trung vào sản phẩm chất lượng. Designer tham gia sâu vào quá trình sáng tạo sản phẩm từ khâu nghiên cứu khách hàng, lên ý tưởng và chốt concept cùng idea; thay vì chỉ làm theo request 100% (Được training về flow nghiên cứu). Cơ hội làm đẹp porfolio và nâng cấp chuyên môn design của bạn.

Cơ hội trải nghiệm và thử sức với nhiều dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, với định hướng trên Amazon của Wicom, designer có thể tạo ra những sản phẩm evergreen thành công, từ đó gia tăng thu nhập dài hạn nhờ bonus bền vững từ sản phẩm đó, thay vì chỉ chạy theo các trend ngắn hạn.

Vị trí đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu chiến lược và lợi thế cạnh tranh của Wicom

Lương cứng: 12.000.000đ - 15.000.000đ. Thưởng hiệu suất 2 lần/năm (trung bình upto 15 tháng lương/năm). Review lương định kỳ tối thiểu 1 lần/năm.

Phụ cấp ăn trưa (40.000 VND/ngày làm việc). Lương tháng 13 và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thưởng lễ tết. Các phúc lợi sức khỏe, đào tạo & phát triển, du lịch và giải trí, clb thể thao...

Được cấp màn hình, laptop và các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.