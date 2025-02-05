Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM

Designer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 26, Petrowaco Building, 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn và thiết kế các sản phẩm POD (tumbler, ornament,...) dựa trên ý tưởng chi tiết từ team R&D.
Nghiên cứu và thiết kế concept sản phẩm mới dựa trên phân tích về đặc điểm khách hàng và thị trường.
Thiết kế banner, mockup, đảm bảo truyền tải hình ảnh quảng cáo tối ưu và hấp dẫn tới khách hàng.
Nắm bắt các xu hướng thiết kế, đưa ra giải pháp cải tiến về thẩm mỹ cho các dòng sản phẩm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chân dung 1:
Ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm Graphic Designer (trong hoặc ngoài ngành POD)
Nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế đã thành công và rút ra kinh nghiệm.
Chân dung 2:
Ứng viên chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng có định hướng, yêu thích, mong muốn theo đuổi công việc Graphic Designer.
Đã tự nghiên cứu, tìm tòi các khoá học/sách/tài liệu liên quan đến design và nắm được kiến thức căn bản nhất định.
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ Photoshop, Illustrator.
Thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi, khả năng research tốt
Dù là chân dung ứng viên nào bạn cũng cần:
Nghiêm túc và có tiêu chuẩn cao với sản phẩm làm ra; có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline
Cân bằng tốt giữa sáng tạo và thực tế, hướng tới hiệu quả. Tinh thần hợp tác, chia sẻ; cầu thị, sẵn sàng tiếp thu ý kiến, hướng đến mục tiêu chung
Thẩm mỹ và tư duy thiết kế mở, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới trong và ngoài ngành.
Chủ động, khả năng thích nghi với sự thay đổi, học hỏi và cải tiến liên tục.
Điểm cộng:
Có thành tích sale tốt ở vị trí POD Designer.
Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản để tìm tư liệu thiết kế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường startup với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, coi trọng và hướng đến sự phát triển của cá nhân. Bạn được lắng nghe, khuyến khích thử sức và học hỏi từ những thất bại. Giá trị tạo ra luôn được ghi nhận và trả công xứng đáng.
Văn hóa làm việc tập trung vào sản phẩm chất lượng. Designer tham gia sâu vào quá trình sáng tạo sản phẩm từ khâu nghiên cứu khách hàng, lên ý tưởng và chốt concept cùng idea; thay vì chỉ làm theo request 100% (Được training về flow nghiên cứu). Cơ hội làm đẹp porfolio và nâng cấp chuyên môn design của bạn.
Cơ hội trải nghiệm và thử sức với nhiều dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, với định hướng trên Amazon của Wicom, designer có thể tạo ra những sản phẩm evergreen thành công, từ đó gia tăng thu nhập dài hạn nhờ bonus bền vững từ sản phẩm đó, thay vì chỉ chạy theo các trend ngắn hạn.
Vị trí đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu chiến lược và lợi thế cạnh tranh của Wicom
Lương cứng: 12.000.000đ - 15.000.000đ. Thưởng hiệu suất 2 lần/năm (trung bình upto 15 tháng lương/năm). Review lương định kỳ tối thiểu 1 lần/năm.
Phụ cấp ăn trưa (40.000 VND/ngày làm việc). Lương tháng 13 và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Thưởng lễ tết. Các phúc lợi sức khỏe, đào tạo & phát triển, du lịch và giải trí, clb thể thao...
Được cấp màn hình, laptop và các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM

CÔNG TY CỔ PHẦN WICOM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26, Petrowaco Building, 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-designer-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job284581
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lesmers
Tuyển Designer Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lesmers
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Tới 1,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần TEECOM
Tuyển Designer Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần TEECOM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MIRAI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÂN ĐẨU VÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty Cổ phần Vstar Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Vstar Pharma
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Digitran làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty TNHH Digitran
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Designer Công ty cổ phần Gió media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty cổ phần Gió media
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ JMB VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GLOBAL POONGIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT APA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT APA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tự Động Sơn Hà
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CENDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CENDO
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LATO
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BULL LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH BULL LABS
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Crossian
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty TNHH thương mại và XNK Winki Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Huynchi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Huynchi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm