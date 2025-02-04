Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành MKT, Quản trị kinh doanh, PR, Kinh tế...

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MKT và có kinh nghiệm trong ngành Thẩm mỹ

- Ưu tiên các ứng viên đã/ đang làm việc tại các Thẩm mỹ viện lớn có thương hiệu và có chuỗi chi nhánh mang thương hiệu quốc tế hoặc Việt Nam

- Hiểu biết vững chắc về chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo hiện đại

- Cần cù, nhiệt tình, linh hoạt, chịu được áp lực

- Ứng viên thích nghi linh hoạt trong mọi tình huống

- Làm việc theo nhóm và quản lý công việc cá nhân

- Sáng tạo, chăm chỉ, tiếp thu ý kiến

- Ứng dụng cao

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Phẩm chất đạo đức tốt

- Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, điềm tĩnh, kiên nhẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 từ thứ 2 – chủ nhật, nghỉ 1 ngày bất kỳ

Thu nhập: Lên tới 30.000.000 VNĐ

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Thưởng Lễ tết, nghỉ phép, đóng BHXH ,BHYT theo quy định của nhà nước.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building, đi xem phim.. hàng tháng, hàng quý và hàng năm; cũng như các khóa đào tạo của Công ty.

Tự do thỏa sức sáng tạo công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE

