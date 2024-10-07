Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì quy trình CI/CD để tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai phần mềm. Triển khai và quản lý các hệ thống và phương pháp phân phối liên tục. Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ để tự động hóa các quy trình hoạt động. Hợp tác với team công nghệ để giám sát và hỗ trợ hệ thống. Đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất của hệ thống. Tạo và duy trì tài liệu cho các hệ thống và quy trình hoạt động. Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề trong các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Cập nhật kiến thức về các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành, và đánh giá các công cụ mới để cải thiện hiệu quả hệ thống.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, hoặc lĩnh vực liên quan. Có 3 năm kinh nghiệm trong vai trò DevOps hoặc tương tự. Kinh nghiệm về Redis, Kafka, Memcache, MariaDB, MaxScale, Cassandra. Kinh nghiệm về stack Grafana, Promethues, Loki. Kinh nghiệm mạnh về quản trị Linux/Unix. Kinh nghiệm về automation tools like Jenkins, Ansible, Puppet, or Chef. Thành thạo các ngôn ngữ kịch bản như Bash, Python, hoặc Ruby. Kiến thức về công nghệ container và điều phối (ví dụ: Docker, Kubernetes). Quen thuộc với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, GCP) và quản lý cơ sở hạ tầng đám mây. Hiểu biết vững chắc về các giao thức và dịch vụ mạng (DNS, HTTP, TLS, SMTP, v.v.) Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề tốt

Ưu tiên ứng viên

Có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) sử dụng Terraform hoặc CloudFormation. Có kiến thức về các thực tiễn bảo mật tốt nhất trong bối cảnh DevOps. Quen thuộc với quản trị cơ sở dữ liệu và các cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35M Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng; Thưởng lương tháng 13 Review đánh giá năng lực 2 lần/năm Nghỉ phép 12 ngày/ năm. Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,... Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game... Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty Chế độ du lịch: 1 năm/lần. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

