Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần 1OFFICE
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần 1OFFICE

DevOps Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì quy trình CI/CD để tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai phần mềm. Triển khai và quản lý các hệ thống và phương pháp phân phối liên tục. Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ để tự động hóa các quy trình hoạt động. Hợp tác với team công nghệ để giám sát và hỗ trợ hệ thống. Đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất của hệ thống. Tạo và duy trì tài liệu cho các hệ thống và quy trình hoạt động. Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề trong các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất. Cập nhật kiến thức về các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành, và đánh giá các công cụ mới để cải thiện hiệu quả hệ thống.
Phát triển và duy trì quy trình CI/CD để tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai phần mềm.
Triển khai và quản lý các hệ thống và phương pháp phân phối liên tục.
Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ để tự động hóa các quy trình hoạt động.
Hợp tác với team công nghệ để giám sát và hỗ trợ hệ thống.
Đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất của hệ thống.
Tạo và duy trì tài liệu cho các hệ thống và quy trình hoạt động.
Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề trong các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất.
Cập nhật kiến thức về các xu hướng và công nghệ mới nhất trong ngành, và đánh giá các công cụ mới để cải thiện hiệu quả hệ thống.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, hoặc lĩnh vực liên quan. Có 3 năm kinh nghiệm trong vai trò DevOps hoặc tương tự. Kinh nghiệm về Redis, Kafka, Memcache, MariaDB, MaxScale, Cassandra. Kinh nghiệm về stack Grafana, Promethues, Loki. Kinh nghiệm mạnh về quản trị Linux/Unix. Kinh nghiệm về automation tools like Jenkins, Ansible, Puppet, or Chef. Thành thạo các ngôn ngữ kịch bản như Bash, Python, hoặc Ruby. Kiến thức về công nghệ container và điều phối (ví dụ: Docker, Kubernetes). Quen thuộc với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, GCP) và quản lý cơ sở hạ tầng đám mây. Hiểu biết vững chắc về các giao thức và dịch vụ mạng (DNS, HTTP, TLS, SMTP, v.v.) Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề tốt
Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có 3 năm kinh nghiệm trong vai trò DevOps hoặc tương tự.
Kinh nghiệm về Redis, Kafka, Memcache, MariaDB, MaxScale, Cassandra.
Kinh nghiệm về stack Grafana, Promethues, Loki.
Kinh nghiệm mạnh về quản trị Linux/Unix.
Kinh nghiệm về automation tools like Jenkins, Ansible, Puppet, or Chef.
Thành thạo các ngôn ngữ kịch bản như Bash, Python, hoặc Ruby.
Kiến thức về công nghệ container và điều phối (ví dụ: Docker, Kubernetes).
Quen thuộc với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, GCP) và quản lý cơ sở hạ tầng đám mây.
Hiểu biết vững chắc về các giao thức và dịch vụ mạng (DNS, HTTP, TLS, SMTP, v.v.)
Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề tốt
Ưu tiên ứng viên
Có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) sử dụng Terraform hoặc CloudFormation. Có kiến thức về các thực tiễn bảo mật tốt nhất trong bối cảnh DevOps. Quen thuộc với quản trị cơ sở dữ liệu và các cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL
Có kinh nghiệm với cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) sử dụng Terraform hoặc CloudFormation.
Có kiến thức về các thực tiễn bảo mật tốt nhất trong bối cảnh DevOps.
Quen thuộc với quản trị cơ sở dữ liệu và các cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35M Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng; Thưởng lương tháng 13 Review đánh giá năng lực 2 lần/năm Nghỉ phép 12 ngày/ năm. Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,... Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game... Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty Chế độ du lịch: 1 năm/lần. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.
Mức lương: Upto 35M
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới
Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng;
Thưởng lương tháng 13
Review đánh giá năng lực 2 lần/năm
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán
Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,...
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game...
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty
Chế độ du lịch: 1 năm/lần.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần 1OFFICE

Công ty Cổ phần 1OFFICE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 3, G2, tòa FiveStar, 460 Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 3, 222 Hoàng Hoa Thám, P. 12, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-devops-engineer-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205780
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer WanoSoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu WanoSoft
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 34 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
28 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 0 Triệu Pinetree Securities
Tới 0.1 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Ứng dụng Phần mềm Mobio Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Zen8Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zen8Labs
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
18 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VTI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
45 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty VTC Online
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Tập đoàn G làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn G
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực EVN Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Funtap
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm