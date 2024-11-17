Tuyển DevOps Engineer SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển DevOps Engineer SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

SALESCORE CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
SALESCORE CO., LTD

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại SALESCORE CO., LTD

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu suất cao.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực DevOps hoặc quản lý hệ thống.
Kỹ năng cần có:
Tự động hóa hạ tầng
Thiết lập Pipeline CI/CD
Container hóa & Điều phối
Giám sát và Logging
Bảo mật và Tuân thủ
Quản lý đám mây
Tối ưu hóa hiệu suất
Phản ứng và Khắc phục sự cố
Quản lý Phiên bản & Cấu hình
Sao lưu và Khôi phục sau thảm họa
Trách nhiệm: Cần có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Trách nhiệm:

Tại SALESCORE CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi: Đầy đủ theo luật lao động Việt Nam.
Phúc lợi:
Môi trường làm việc: Môi trường quốc tế.
Môi trường làm việc:
Cơ hội: Có thể được thăm trụ sở chính tại Hàn Quốc.
Cơ hội:
Đồng nghiệp: Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, năng động và nhiệt huyết.
Đồng nghiệp:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALESCORE CO., LTD

Liên Hệ Công Ty

SALESCORE CO., LTD

SALESCORE CO., LTD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 615, 532 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

