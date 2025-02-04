Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế, triển khai và bảo trì các pipeline CI / CD cho các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm triển khai tự động, kiểm thử tự động và quản lý mã nguồn.

• Xây dựng và bảo trì hệ thống và cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất như Kubernetes, Docker, GitOps và Ansible.

• Triển khai và quản lý ứng dụng trên các nền tảng đám mây như AWS, GCP hoặc Azure.

• Phát triển các kịch bản tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình triển khai và vận hành.

• Hỗ trợ nhóm phát triển trong việc triển khai và cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng.

• Giám sát và quản lý hiệu suất của các hệ thống và cơ sở hạ tầng.

• Liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các hệ thống và cơ sở hạ tầng.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: TỪ THỨ 2 – T6 ( 8h30 – 18h00); THỨ 7: 8h30 – 12H

