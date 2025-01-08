Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2 USD

Mức lương 1,000 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer

Thiết kế, triển khai và bảo trì các pipeline CI/CD cho các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm triển khai tự động, kiểm thử tự động và quản lý mã nguồn.

Xây dựng và bảo trì hệ thống và cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất như Kubernetes, Docker, GitOps và Ansible.

Triển khai và quản lý ứng dụng trên các nền tảng đám mây như AWS, GCP hoặc Azure.

Phát triển các kịch bản tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình triển khai và vận hành.

Hỗ trợ nhóm phát triển trong việc triển khai và cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng.

Giám sát và quản lý hiệu suất của các hệ thống và cơ sở hạ tầng.

Liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các hệ thống và cơ sở hạ tầng.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm về thiết kế, triển khai và bảo trì các đường ống CI/CD và quản lý các ứng dụng trên các nền tảng đám mây.

Kinh nghiệm với các công nghệ như Kubernetes, Docker, GitOps và Ansible.

Hiểu biết về các nền tảng đám mây như AWS, GCP hoặc Azure.

Kinh nghiệm về quản lý cơ sở hạ tầng và hệ thống lớn, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất cao.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm hoặc quản trị hệ thống.

Kỹ năng lập trình với một hoặc nhiều ngôn ngữ như Python, Java, hoặc Go.

Kinh nghiệm với các công cụ quản lý mã nguồn như Git và các nền tảng như GitHub hoặc GitLab.

Hiểu biết về các cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập, đảm bảo an toàn cho hệ thống và ứng dụng.

Sẵn sàng học hỏi và áp dụng các công nghệ mới nhất để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống và ứng dụng.

Năng động, sáng tạo và có tư duy logic tốt.

Tiếng Anh đọc và viết tốt để có thể đọc tài liệu, tương tác.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Khám sức khỏe định kỳ.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

