Tuyển Dịch vụ quảng cáo Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thanh Trang Mobile, 1068 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh - 221 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú - 729 Đ. 3 Tháng 2, Phường 6, Quận 10, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng, quay, dựng và chỉnh sửa video ngắn (Tiktok, Facebook...) theo yêu cầu.

- Đảm bảo nội dung video luôn sáng tạo, hấp dẫn và chạm đến đúng đối tượng khách hàng.

- Quản lý kênh: Đăng tải video, tối ưu hóa hiệu suất tiếp cận, để video luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

- Theo dõi hiệu quả video, từ đó đưa ra những đề xuất chỉnh sửa để video luôn tăng trưởng mạnh về tương tác.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm trong việc quay và dựng video ngắn trên TikTok, Facebook.

- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video (Capcut, Premiere, After Effects..).

- Hiểu rõ các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội và luôn sáng tạo không ngừng.

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, và hoàn thành công việc đúng deadline.

Tại Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo sản phẩm: 500.000đ/video, có thể gia tăng nếu bạn làm tốt!

- Chủ động thời gian làm việc, chỉ cần đảm bảo tiến độ.

- Có cơ hội hợp tác lâu dài nếu bạn thể hiện được năng lực và sự đam mê sáng tạo!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.