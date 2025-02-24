Tuyển Dịch vụ quảng cáo Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang
- Hồ Chí Minh:
- Thanh Trang Mobile, 1068 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- 221 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú
- 729 Đ. 3 Tháng 2, Phường 6, Quận 10, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lên ý tưởng, quay, dựng và chỉnh sửa video ngắn (Tiktok, Facebook...) theo yêu cầu.
- Đảm bảo nội dung video luôn sáng tạo, hấp dẫn và chạm đến đúng đối tượng khách hàng.
- Quản lý kênh: Đăng tải video, tối ưu hóa hiệu suất tiếp cận, để video luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.
- Theo dõi hiệu quả video, từ đó đưa ra những đề xuất chỉnh sửa để video luôn tăng trưởng mạnh về tương tác.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video (Capcut, Premiere, After Effects..).
- Hiểu rõ các xu hướng mới nhất trên mạng xã hội và luôn sáng tạo không ngừng.
- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, và hoàn thành công việc đúng deadline.
Tại Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang Thì Được Hưởng Những Gì
- Chủ động thời gian làm việc, chỉ cần đảm bảo tiến độ.
- Có cơ hội hợp tác lâu dài nếu bạn thể hiện được năng lực và sự đam mê sáng tạo!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thanh Trang Mobile- Công Ty TNHH TM DV Thanh Trang
