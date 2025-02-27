Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 128/6 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Chuẩn bị nội dung: Trước khi livestream, nhân viên cần xác định nội dung cụ thể mà họ sẽ trình bày
+ Thiết lập trang thiết bị: Nhân viên Livestream cần kiểm tra và thiết lập trang thiết bị kỹ thuật, bao gồm máy tính, máy ảnh, máy quay video, micro, đèn sáng, và các phần mềm cần thiết để thực hiện buổi trực tiếp
+ Tạo kịch bản: Một kịch bản chuẩn bị trước có thể giúp cho buổi trực tiếp diễn ra một cách trôi chảy hơn ( cty sẽ gửi file hướng dẫn )
+ Thực hiện buổi Livestream: Trong quá trình trực tiếp, Nhân viên Livestream cần thực hiện nhiệm vụ của họ, giới thiệu sản phẩm hoặc nội dung, trả lời câu hỏi từ khán giả và tương tác với họ thông qua chat trực tiếp hoặc các phương tiện khác.
+ Giữ liên tục: Livestream thường diễn ra trong thời gian thực, do đó Nhân viên Livestream cần duy trì sự tập trung và chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Họ cũng cần kiểm tra tình trạng kết nối internet và thiết bị để đảm bảo không có sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình trực tiếp.
+ Tương tác với khán giả: Nhân viên Livestream nên thường xuyên tương tác với khán giả, trả lời câu hỏi và ghi nhận ý kiến, góp ý từ họ. Điều này có thể thúc đẩy sự tham gia và tạo cơ hội tạo mối quan hệ với khán giả.
+ Quản lý và lưu trữ nội dung: Sau khi buổi Livestream kết thúc, nhân viên cần quản lý và lưu trữ nội dung đã được tạo, chẳng hạn như video, để tái sử dụng hoặc chia sẻ sau này.
+ Mỗi ngày phải quay + đăng 1 video ngắn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng
+ Biết hát, thích hát, tự tin, năng động
+ Linh hoạt thời gian, ưu tiên Live được ca tối
+ Không ngại máy quay

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương đảm bảo theo năng lực không giới hạn : 10tr + % hoa hồng + thưởng
- Không gian, môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động
- Hưởng đầy đủ chế độ, bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 128/6 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

