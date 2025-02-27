Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128/6 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

+ Chuẩn bị nội dung: Trước khi livestream, nhân viên cần xác định nội dung cụ thể mà họ sẽ trình bày

+ Thiết lập trang thiết bị: Nhân viên Livestream cần kiểm tra và thiết lập trang thiết bị kỹ thuật, bao gồm máy tính, máy ảnh, máy quay video, micro, đèn sáng, và các phần mềm cần thiết để thực hiện buổi trực tiếp

+ Tạo kịch bản: Một kịch bản chuẩn bị trước có thể giúp cho buổi trực tiếp diễn ra một cách trôi chảy hơn ( cty sẽ gửi file hướng dẫn )

+ Thực hiện buổi Livestream: Trong quá trình trực tiếp, Nhân viên Livestream cần thực hiện nhiệm vụ của họ, giới thiệu sản phẩm hoặc nội dung, trả lời câu hỏi từ khán giả và tương tác với họ thông qua chat trực tiếp hoặc các phương tiện khác.

+ Giữ liên tục: Livestream thường diễn ra trong thời gian thực, do đó Nhân viên Livestream cần duy trì sự tập trung và chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Họ cũng cần kiểm tra tình trạng kết nối internet và thiết bị để đảm bảo không có sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình trực tiếp.

+ Tương tác với khán giả: Nhân viên Livestream nên thường xuyên tương tác với khán giả, trả lời câu hỏi và ghi nhận ý kiến, góp ý từ họ. Điều này có thể thúc đẩy sự tham gia và tạo cơ hội tạo mối quan hệ với khán giả.

+ Quản lý và lưu trữ nội dung: Sau khi buổi Livestream kết thúc, nhân viên cần quản lý và lưu trữ nội dung đã được tạo, chẳng hạn như video, để tái sử dụng hoặc chia sẻ sau này.

+ Mỗi ngày phải quay + đăng 1 video ngắn

+ Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng

+ Biết hát, thích hát, tự tin, năng động

+ Linh hoạt thời gian, ưu tiên Live được ca tối

+ Không ngại máy quay

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương đảm bảo theo năng lực không giới hạn : 10tr + % hoa hồng + thưởng

- Không gian, môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động

- Hưởng đầy đủ chế độ, bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NEW PLUS

